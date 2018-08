Huyện biên giới Nghệ An không thể tựu trường như kế hoạch do lũ

Ngày 20/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Văn Thiết – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết: “Theo kế hoạch, hôm nay tất cả giáo viên, học sinh tựu trường nhưng trên địa bàn huyện, rất nhiều trường học không thể thực hiện vì các trường bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt và sạt lở, công tác khắc phục hậu quả chưa thể hoàn thiện. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do cơn bão số 4 gây ra cho ngành giáo dục Kỳ Sơn hơn 3,5 tỷ đồng”.

Thầy Nguyễn Nhật Nga – Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Mường Xén, cho biết: “Sáng ngày 17/8, tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, mưa nhỏ, toàn bộ giáo viên vẫn trực chiến theo công văn của Sở, Phòng. Nhưng đến khoảng 12 giờ trưa, nước lũ bất ngờ dâng cao, mực nước lên rất nhanh, trường lại nằm bên dòng sông Nậm Mộ nên bị lũ nhanh tràn ngập vào. Thầy cô giáo trong trường liền vận chuyển máy móc lên chỗ cao nhưng chỉ 15 phút sau, khu nội trú của giáo viên bị ngập sâu. Thầy cô giáo, bộ đội biên phòng liền lên văn phòng vận chuyển thiết bị, sách giáo khoa nhưng cũng không bao lâu thì lũ cuốn vào. Mọi người bất lực nhìn lũ cuốn trôi”.

Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén ngổn ngang bùn đất sau lũ.

“Số trang thiết bị, sách, tài liệu phục vụ cho năm học mới bị ngập hết. Khó khăn nhất đối với trường chúng tôi bây giờ là thiếu bàn ghế, sách, thiết bị, tài liệu bổ trợ của học sinh, đồ dùng bán trú của thầy cô trò đều bị hư hỏng không thể tái chữa. Nhà bếp bán trú cũng bị cuốn trôi theo lũ. Ngày hôm nay, phụ huynh có đưa học sinh tới trường nhưng việc khắc phục hậu quả chưa xong nên không thể tập hợp lớp. Một số phụ huynh ở lại để giúp đỡ, bộ đội biên phòng, huyện đội cũng lên hỗ trợ”, thầy Nga cho biết thêm.

Được biết, trường Tiểu học thị trấn Mường Xén có 28 cán bộ, giáo viên, 630 học sinh. Trường được xây dựng bên dòng sông Nậm Mộ nên thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. “Lũ lên nhanh và xuống nhanh nhưng hậu quả thì nặng lắm, phụ huynh đóng góp sửa chữa thì cũng chỉ một phần thôi, chỉ mong các cấp chính quyền, ban ngành hỗ trợ để con em có thể an tâm học tập”, ông Nguyễn Văn Sáu - Hội trưởng hội phụ huynh trường Tiểu học thị trấn Mường Xén chia sẻ.

Bộ đội, giáo viên, phụ huynh khắc phục hậu quả sau lũ.

Cũng như trường Tiểu học thị trấn, trường Mầm non thị trấn Mường Xén cũng bị thiệt hại nặng nề do lũ. Theo cô Nguyễn Thị Thế - Hiệu trưởng trường mầm non TT Mường Xén cho biết: “Toàn trường có 31 cán bộ, giáo viên, 390 học sinh. Hôm nay là ngày tựu trường nhưng chưa thể tựu trường được, bộ đội, công an, phụ huynh, giáo viên mới chỉ cào được bùn đi chứ chưa thể làm sạch. Đường nước lại đang bị hư hỏng, khó khăn đủ bề. Nước lũ lên quá nhanh so với dự kiến nên trở tay không kịp. Đồ dùng, bàn ghế, trang thiết bị của 10/14 nhóm lớp, nhà đa năng bị hư hỏng, không thể tái chữa, ngổn ngang cả sân trường”.

“Hiện, chúng tôi cần hỗ trợ khắc phục cơ sở vật chất, phòng học để các cháu đến trường ổn định nề nếp. Phải hết tuần nay thì mới khắc phục xong hậu quả. Sau đó, cần phải liên hệ với Trung tâm y tế dự phòng phun thuốc, phòng bệnh, vệ sinh môi trường”, cô Thế cho biết.

Lũ chồng lũ đang khiến ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn gặp khó khăn.

Bị thiệt hại nặng nề nhất là trường Tiểu học Mường Ải khi ngôi trường này chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai cơn lũ. Nằm trong khu vực biên giới Việt – Lào, trường Tiểu học Mường Ải được xây dựng bên suối Nậm Típ. Trong đợt lũ lụt cơn bão số 3, ngôi trường này bị lũ trôi 4 phòng ký túc xã của giáo viên và nhà bếp của học sinh bán trú, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. “Đợt lũ con bão số 4, nhà trường mất 20 bộ bàn ghế văn phòng, cơ sở vật chất, vật dụng dạy và học của giáo viên, học bị bùn bồi lấp khoảng 1m. 27 cán bộ, giáo viên cùng bộ đội, phụ huynh đang khẩn trương khắc phục nhưng cũng chưa cào hết bùn. 291 học sinh không thể đến trường vì nhiều ngả đường bị ngập cô lập, hệ thống điện lưới cũng mất”, thầy Lê Quỳnh Lưu – Hiệu trưởng Tiểu học Mường Ải, thông tin.

