Kẽ hở nào của Bộ GD&ĐT khiến ĐH Đông Đô “nhởn nhơ” đào tạo văn bằng hai?

Lịch sử có thể thấy rằng các công ty do Trần Khắc Hùng làm chủ tịch làm ăn bết bát và thường có xu hướng đánh cổ phiếu lên bán tháo ở vùng đỉnh.

Liên quan vụ việc Trường Đại học (ĐH) Đông Đô đào tạo “chui” văn bằng 2 (VB2) với 17 ngành, Bộ GD&ĐT vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho dư luận. Từ những quy định Bộ đề ra và thực tế đào tạo tại ĐH Đông Đô, dư luận đặt câu hỏi Bộ GD&ĐT liệu có vô can?

Trường ĐH Đông Đô từ khi thành lập đến nay không mấy khi sóng yên bể lặng. Lần này, với lệnh truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường của cơ quan an ninh điều tra hôm qua, 20/8, cho thấy một lần nữa sóng gió lại nổi lên với ngôi trường này.

Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.