Kết thúc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển: Trường THPT làm khó thí sinh?

Quảng cáo

Thí sinh N.N.T đến từ Gia Lai cho biết sáng qua, em đến trường THPT, nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để điều chỉnh nguyện vọng thì được thông báo ngày nghỉ nên cán bộ điều chỉnh hồ sơ không làm việc.



Thí sinh L.T.L.A đến từ Nam Định cho hay, trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng thi, các em gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là chuyện trường đã vào năm học mới, nên phòng tin học của trường không mở cửa cho thí sinh đến điều chỉnh trực tuyến như mọi năm. Những thí sinh nào điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến thì làm ở nhà, trường chỉ “tiếp” những bạn điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu. Không những thế, trường không làm việc ngày chủ nhật.



Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên dạy Hóa online cũng cho biết từ sáng hôm qua thầy đã nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn của phụ huynh và học sinh phản ánh tình trạng các trường THPT và các điểm thu hồ sơ đăng ký dự thi đóng cửa, không tiếp nhận điều chỉnh nguyện vọng của các em.



Theo thầy Ngọc, quy định của Bộ GD&ĐT thí sinh được điều chỉnh hết ngày 27/9, các trường THPT đáng lẽ phải đảm bảo quyền lợi cho chính học sinh của mình.



Nhưng thực tế, có những trường rất quan liêu, tắc trách. “Bộ GD&ĐT cũng cần phải rút kinh nghiệm, không nên kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng hay nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào ngày thứ 7, chủ nhật. Năm 2017 cũng đã xảy ra tình trạng tương tự như năm nay”, thầy Ngọc nói.



Đối với việc điều chỉnh nguyện vọng, ghi nhận của phóng viên cho thấy, số lượng thí sinh điều chỉnh có xu hướng giảm hơn so với những năm trước. Cô Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, năm nay trường có 52 thí sinh đổi nguyện vọng bằng hình thức trực tiếp tại trường.



Trong đó có 51 em điều chỉnh tăng và 1 em điều chỉnh giảm. Tổng số nguyện vọng tăng so với đăng ký ban đầu là 147 nguyện vọng. Năm 2019, thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy cả nước có gần 290.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH.



Năm nay, thông tin từ Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho thấy số lượng thí sinh điều chỉnh tương đương năm trước. Trong đó, kết thúc thời gian điều chỉnh trực tuyến (25/9) có trên 220.000 thí sinh điều chỉnh. Hai ngày điều chỉnh trực tiếp, số lượng thí sinh điều chỉnh không nhiều.



Qua thực tế năm nay, lãnh đạo các Trường THPT nhận định, việc điều chỉnh của thí sinh năm nay tập trung vào thay đổi thứ tự, vị trí của nguyện vọng. Những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường tốp trên, khối ngành “nóng” thì điều chỉnh hạ nguyện vọng qua trường khác có điểm sàn khối ngành mình chọn thấp hơn.



Bên cạnh đó, cũng có thí sinh điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào trường tốp cao hơn so với nguyện vọng ban đầu vì kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn so với dự đoán của bản thân. Không những thế, năm nay, số thí sinh trúng tuyển vào các trường bằng các phương thức xét tuyển khác đã tăng lên rất nhiều.

Chính vì vậy, số thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT giảm xuống, do đó, số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng cũng được dự báo sẽ giảm hơn so với những năm trước.

Nghiêm Huê