Khen mái tóc đẹp, nữ sinh cấp ba bị đánh

Một video quay cảnh hai thiếu nữ đánh nhau đang được lan truyền trên mạng. Trong hơn một phút, hai cô gái vừa chửi bới, vừa vật nhau lăn xuống vệ đường. Xung quanh có một tốp học sinh đứng xem, nhưng không ai can ngăn...Ngày 18/1, ông Lê Đăng Vinh, hiệu trưởng trường THPT Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho hay, em Hà Thị Anh Tú, lớp 10 C7 của trường là một trong hai cô gái xuất hiện trong video.Theo tường trình của Tú, trước đó một cô gái tên Trang (trú ở huyện Anh Sơn) trong lần tới nhà người quen ở huyện Con Cuông chơi tình cờ gặp Tú. Tại đây, thấy Trang có mái tóc nhuộm đỏ nên Tú khen "mái tóc đẹp".Nghĩ rằng bị khen đểu, Trang không vừa lòng dẫn tới tới chửi nhau trên Facebook với Tú. Trưa 16/1, khi Tú trên đường từ trường về nhà thì Trang đợi sẵn ở đường. Tại đây, hai cô gái tiếp tục lời qua tiếng lại dẫn tới ẩu đả."Sắp tới hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ xem xét mức độ vi phạm để kỷ luật nữ sinh Tú", hiệu trưởng trường THPT Con Cuông nói. Công an cũng đang vào cuộc phối hợp với nhà trường để xác minh vụ việc, nhưng chưa kết luận.

Theo VnExpress