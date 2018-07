Khối ngành Công nghệ và Kỹ thuật năm 2018 tại Duy Tân

Tuy nhiên, để làm được điều đó, các thí sinh phải thực sự sáng suốt và khôn khéo trong việc lựa chọn một trường đại học chuyên về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, đảm bảo có đủ nội lực về con người, cơ sở vật chất, cùng một tinh thần “duy tân” để đồng hành, đi đến cùng. Với minh chứng làVô địch CDIO Academy liên tiếp qua các năm; Á quân khu vực Đông Á Cuộc thi “Go Green in the City” 2016; giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Trình diễn Pháo hoa trên Máy tính; xếp thứ 2 Việt Nam về An toàn Thông tin/An ninh Mạng trong bảng xếp hạng CTFTime; nữ sinh viên tiêu biểu ngành Công nghệ Thông tin 2012;… và gần đây nhất là dự án Smart Car Box của sinh viên Duy Tân đoạt giải Sản phẩm Bình chọn nhiều nhất tại Imagine Cup Châu Á 2018, được Microsoft nhận định là một sản phẩm “xuất sắc” có thể mở rộng kinh doanh thì Đại học (ĐH) Duy Tânđang là một lựa chọn phù hợp nhất cho các thí sinh lấy Khoa học Công nghệ và khởi nghiệp làm mục tiêu và định hướng nghề nghiệp tương lai.

ĐH Duy Tân trao chứng chỉ quốc tế cho sinh viên theo học Chương trình Tiên tiến CMU (ảnh trên) và ĐH Duy Tân ký kết với ĐH Purdue (Northwest) để đào tạo Điện - Điện tử (ảnh dưới) Khoa Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân đào tạo 4 chuyên ngành học gồm: · Kỹ thuật Mạng (/An ninh mạng) · Công nghệ Phần mềm · Hệ thống Thông tin Quản lý · Big Data & Machine Learning Mỹ là một trong những quốc gia luôn đứng trong Top đầu về phát triển Công nghệ Thông tin. Các trường đại học ở đất nước này đã có những đóng góp không nhỏ trong việc cung cấp những nhân sự IT kiệt xuất thúc đẩy phát triển của ngành này. Đó là lý do, ĐH Duy Tân lựa chọn ĐH Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu của Mỹ về Công nghệ Thông tin (theo U.S. News 2018) để tiếp nhận chương trình đào tạo nhằm xây dựng một nền tảng chuyên môn vững chắc và tiên tiến nhất cho mỗi thế hệ sinh viên Duy Tân theo học ngành Công nghệ Thông tin. Thành quả thật rõ nét khi liên tục trong nhiều năm qua, tỷ lệ sinh viên có việc làm ở ngành này luôn đạt mức cao hơn hẳn so với các các ngành khác. Trong đó tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành sau 3 tháng tốt nghiệp đạt hơn 94% trong khi các sinh viên trong Chương trình Tiên tiến chuẩn CMU đều 100% có việc làm trước khi tốt nghiệp. Đặc biệt, trong Mùa Tuyển sinh 2018, Khoa Công nghệ Thông tin ĐH Duy Tân chính thức tuyển sinh ngành mới: · Big Data & Machine Learning: Đây là ngành học mang tính thời đại khi ngày càng có nhiều công ty nhận ra được lợi ích to lớn từ những nhân lực am hiểu việc khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh và nghiên cứu. Khoa Điện - Điện tử đào tạo 5 chuyên ngành học gồm: · Hệ thống Nhúng · Điện Tự động · Điện tử - Viễn thông · Cơ Điện tử (Chuẩn PNU) · Điện - Điện tử (Chuẩn PNU) ĐH Duy Tân luôn tạo điều kiện để sinh viên theo học ngành Điện - Điện tử được “nhốt” mình trong các phòng thí nghiệm,miệt mài cho công tácnghiên cứu và sáng tạo. Bởi không trực tiếp tận tay triển khai các thí nghiệm với vô vàn các thao tác như lắp ráp, hàn xì, tiện máy,… thì khi làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp các bạn sẽ bị bỡ ngỡ khi được giao việc. Từ những Phòng Thí nghiệm Điện tử cơ sở đến Phòng Thí nghiệm Máy điện đến Dây chuyền Mạch in cao cấp đến Phòng thí nghiệm Robotics,… đặt tại Cơ sở Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng, đã cho ra “lò” những sản phẩm made in Duy Tân rất ấn tượng như: “Robot dẫn người qua đường” - được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Sáng tạo Trẻ; sản phẩm “Tủ cấp phát bao cao su thông minh” được đưa vào sử dụng thử nghiệm tại một số địa điểm công cộng ở Đà Nẵng; cùng nhiều các giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ Olympic Vật lý, Cơ học toàn quốc,…

Sinh viên Lê Đình Nhật Khánh của ĐH Duy Tân (áo vàng) trong đội Vô dịch CDIO Academy 2017 (ảnh trên) và sinh viên Duy Tân đoạt giải Sản phẩm được Bình chọn nhiều nhất tại Microsoft Imagine Cup Châu Á 2018 (ảnh dưới) Khoa Môi trường và Công nghệ hóa đào tạo gồm 3 ngành học: · Công nghệ Kỹ thuật Môi trường · Quản lý Tài nguyên & Môi trường · Công nghệ Thực phẩm Khác biệt trong đào tạo các ngành về Môi trường tại ĐH Duy Tân là các giảng viên trực tiếp đưa sinh viên xuống “hiện trường” để cùng hợp tác nghiên cứu trong các dự án cụ thể. Từ thực tế đó, sinh viên hiểu rõ bản chất và tình trạng về môi trường để đưa ra những giải pháp xử lý. Các vấn đề về môi trường nước mang tính thời sự gần đây cũng được giảng viên Duy Tân thực sự quan tâm và đã có nhiều nghiên cứu hữu ích như: “Đánh giá chất lượng môi trường biển sau sự cố Formosa” và “Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sụt lún, xói mòn tại Bãi biển Đà Nẵng những ngày cuối năm 2017”,… Sự năng động trong học tập đã đúc kết nên những sinh viên vững kiến thức và đầy sáng tạo. Nhiều giải thưởng lớn đã ghi danh sinh viên Khoa Môi trường và Công nghệ hóa như: Cup Vô địch cùng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì trong Cuộc thi CDIO Academy 2013 tại ĐH Harvard và MIT; Á quân khu vực Đông Á Cuộc thi “Go Green in the City” 2016;“Máy phát điện mini và pin tạo điện từ nước tiểu” đoạt giải Nhất Cuộc thi Giải pháp xanh cho thành phố năm 2017;... Mùa Tuyển sinh 2018, ĐH Duy Tân đưa ra nhiều suất Học bổng ưu đãi đặc biệt dành cho sinh viên khối ngành Công nghệ và Kỹ thuật, bao gồm: · Học bổng Tài năng: 20 suất/ngành, 10 suất Toàn phần và 10 suất Bán phần, cho những thí sinh đăng ký theo học ngành Big Data & Machine Learning có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc Gia >=22 điểm (toàn phần) hoặc >= 20 điểm (bán phần). · 15 Suất Học bổng toàn phần cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên. · 15 suất Học bổng của Hãng máy bay Boeing trị giá 20.000.000 VNĐ/suất cho thí sinh đăng ký học Chương trình Tiên tiến và Quốc tế chuẩn CMU. · 10 suất Học bổng của ĐH Purdue Northwest trị giá 10.000.000 VNĐ/suất cho các thí sinh đăng ký vào ngành Điện-Điện tử chuẩn PNU và Cơ Điện tử chuẩn PNU. · Cùng nhiều “gói” học bổng khác như: o Học bổng Duy Tân, o Học bổng Học sinh trường Chuyên, o Học bổng Ưu tiên tuyển Trực tiếp, o Học bổng Xét tuyển Học bạ,… trong tổng số 2.400 suất học bổng với tổng giá trị hơn 15 tỉ đồng dành cho các bạn đăng ký vào ĐH Duy Tân nói chung. Môn xét tuyển STT Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 1 Kỹ thuật Mạng máy tính 7480103 1. Toán, Lý, Hoá 2. Toán, KHTN, Văn 3. Văn, Toán, Lý 4. Văn, Toán, Anh 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh 2 Công nghệ Phần mềm Công nghệ phần mềm chuẩn CMU 3 Big Data & Machine Learning 4 Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia 5 An ninh Mạng chuẩn CMU 6 Hệ thống Thông tin Quản lý Hệ thống thông tin Quản lý chuẩn CMU 7340405 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh 7 Điện tự động 7510301 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Văn, Toán, Lý 4.Văn, Toán, Anh 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Anh 8 Hệ thống Nhúng 9 Điện tử - Viễn thông 10 Cơ Điện tử chuẩn PNU 11 Điện - Điện tử chuẩn PNU 12 Công nghệ& Kỹ thuật Môi trường 7510406 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hoá, Sinh 4.Văn, Toán, Hoá 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh 13 Công nghệ Thực phẩm 7540101 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hoá, Sinh 4. Văn, Toán, Lý 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh 14 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hoá, Sinh 4.Văn, Toán, KHXH 1.Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Toán, Hóa, Sinh Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo Khối ngành Công nghệ và Kỹ thuật của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Môi trường và Công nghệ Hóa Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng Đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391 Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn Email: tuyensinh@duytan.edu.vn

