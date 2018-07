Khối ngành Khoa học Sức khỏe năm 2018 tại Duy Tân

Những chuyên ngành thuộc Khối ngành Khoa học Sức khỏe đang được đào tạo ở ĐH Duy Tân gồm:

· Bác sĩ Đa khoa

· Dược sĩ Đại học

· Điều dưỡng Đa khoa

· Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt/Bác sĩ Nha khoa (ngành mới mở năm 2018).

Trong những năm gần đây, số lượng thí sinh đăng ký vào học khối ngành Khoa học Sức khỏe tại ĐH Duy Tân không chỉ tăng nhanh theo từng năm mà mức điểm trung bình đầu vào của những ngành này cũng không ngừng tăng cao đáng kể. Điều này đã phần nào phản ánh được uy tín và chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của ĐH Duy Tân. Một trong những lý do “hút” thí sinh phải kể đến là chương trình đào tạo và phương pháp học tập mới mẻ, được xây dựng dựa trên quá trình hợp tác huấn luyện và chuyển giao giáo trình của các đối tác trường Y lớn, điển hình như:

· ĐH Pittsburgh - xếp thứ 5 trong Top 15 trường có nghiên cứu y khoa hàng đầu của Mỹ (theo bảng xếp hạng năm 2014 của Viện Sức khỏe Mỹ - NIH),

· ĐH Illinois ở Chicago - trường có chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất nước Mỹ (về mặt số lượng sinh viên và ngành học),

· ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore), ĐH Ben Gurion (Israel),...

Riêng đối với ngành Điều dưỡng thời gian gần đây là sự hợp tác liên tiếp với các đại học uy tín trong vùng Á châuvề ngành Điều dưỡng để tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên tiếp cận với các kiến thức tiên tiến như:

· ĐH Burapha, ĐH Khon Kaen, và ĐH Mahidol (Thái Lan),

· ĐH Sun-Moon và ĐH Dong-A (Hàn Quốc),

· Đồng thời hợp tác với Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Seirei (Nhật Bản), Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Khiếm thị Nhật Bản, Chi nhánh Kinki,… để trao đổi sinh viên, chuyển giao công nghệ, đưa sinh viên sang Nhật Bản thực tập và học tập với cơ hội ở lại làm việc tại đất nước này.

Áp dụng phương pháp đào tạo mới nhất

Nói không với học “chay”, Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation - CVS) của ĐH Duy Tân đã kỳ công thiết kế sản phẩm“Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe”. Với hơn3.924 chi tiết mô phỏng các hệ quan trong cơ thể người được thiết kế theo công nghệ 3D là những hình ảnh trực quan nhất để sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe nghiên cứu và học tập. Sản phẩm rất độc đáo và mang nhiều lợi ích này đã được trao Giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải Nhất lĩnh vực Công nghệ Thông tin,

Giải thưởng Nhân tài Đất việt 2017 cho nhóm tác giả ĐH Duy Tân



Xuyên suốt quá trình theo học khối ngành Khoa học Sức khỏe, sinh viên còn được tiếp cận phương pháp PBL (Problem-Based Learning hoặc Project-Based Learning) - một phương pháp đào tạo tiên tiến được áp dụng chủ đạo trong các ngành Khoa học Sự sống và Y tế ở nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới. Phương pháp này không chỉ giúp sinh viên tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng một cách chuyên sâu mà còn tạo cơ hội cho sinh viên có những trải nghiệm nghề nghiệp thực tế bổ ích. Ngoài ra, trong đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe, ĐH Duy Tân đã tham khảo một số phương pháp giảng dạy, thực hành mới của ĐH Ben Gurion (Israel) và ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore), như: Phương pháp Mô phỏng (Simulation),Thực hành Điều dưỡng dựa vào chứng cứ (Evidence-based Nursing Practice), TBL (Học tập dựa vào nhóm – Team-based Learning),...

Ngay tại ĐH Duy Tân, sinh viên khối ngành này được thực hành tại 18 phòng thí nghiệm có trang bị hiện đại và đầy đủ nhất như: Phòng Thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh, Phòng Thực hành Sinh lý Bệnh-Miễn dịch, Phòng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng, Phòng Thực hành Điều dưỡng,... Tiếp đó, sinh viên có thể thực tập tại 18 bệnh viện lớn nhỏ do ĐH Duy Tân trực tiếp ký kết để có thể thực hành lâm sàng với bệnh nhân như: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Bệnh viện đa khoa Miền núi phía Bắc Quảng Nam,...

Mùa tuyển sinh 2018, ĐH Duy Tân có nhiều suất Học bổng ưu đãi đặc biệt cho khối ngành Khoa học sức khỏe, bao gồm:

- Học bổng DUY TÂN trị giá từ 1.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ cho những thí sinh đăng ký vào học Khối ngành Điều dưỡngcó tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia ≥ Điểm trúng tuyển từ 3 đến 10 điểm.

- Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký học ngành Điều dưỡng Đa khoa.

- Học bổng trị giá từ 500.000 - 2.000.000 VNĐ cho những thí sinh đăng ký vào học ngành Điều dưỡng Đa khoa có tổng điểm xét tuyển Học bạ THPT từ 22 điểm trở lên.

- Học bổng Học sinh trường Chuyên trị giá 5.000.000 đồng/suất cho năm học đầu tiên, áp dụng cho tất cả các thí sinh từng họctrường Chuyên của các tỉnh và thành phố đăng ký học Khối ngành Khoa học Sức khỏe có tổng điểm 3 môn xét tuyển ≥ 18 điểm.

- Học bổng Ưu tiên tuyển Trực tiếp trị giá 5.000.000 đồng/suất cho năm học đầu tiên dành cho các thí sinh đoạt:

o Giải Khuyến khích (trở lên) trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia,

o Giải Khuyến khích (trở lên) trong cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc giađăng ký theo học Khối ngành Khoa học Sức khỏe tại ĐH Duy Tân.

Tên ngành Mã ngành TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA HỌC BẠ THPT (Kết quả lớp 12) Bác sĩ Đa khoa 7720101 1.Toán, Sinh, Anh 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hóa, Sinh 4.Toán, Ngoại ngữ, KHTN. Không xét học bạ Dược sĩ Đại học 7720201 1.Toán, Lý, Hoá 2. Toán, KHTN, Văn 3. Toán, Hoá, Sinh 4. Toán, Sinh, Văn Không xét học bạ Điều dưỡng Đa khoa 7720301 1.Toán, Lý, Hoá 2. Toán, KHTN, Văn 3. Toán, Hoá, Sinh 4. Toán, Sinh, Văn 1.Toán, Lý, Hoá 2.Toán, Hoá, Sinh 3.Toán, Sinh, Văn 4. Văn, Toán, Hoá Bác sĩ Răng - Hàm- Mặt 7720501 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, KHTN, Văn 3.Toán, Hóa, Sinh 4.Toán, KHTN, Anh Không xét học bạ

Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Y, Khoa Dược và Khoa Điều dưỡng

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân

254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn