Không tăng giá bán sách giáo khoa

Từ tháng 11/2017, NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tổ chức đấu thầu in sách giáo khoa (SGK) với gần 100 nhà in trong cả nước tham gia. Đến ngày 15/8/2018, đã phát hành trên 100 triệu bản SGK, đạt 102% kế hoạch, đảm bảo cung ứng đầy đủ, ổn định thị trường sách giáo dục.

Giá bán SGK vẫn được giữ như những năm học trước. Bảng giá SGK từ lớp 1 đến lớp 12 được niêm yết tại các cửa hàng sách của NXBGDVN, các công ty Sách-Thiết bị trường học cả nước và trên website của NXBGDVN tại địa chỉ: www.nxbgd.vn.

NXBGDVN tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương vận động HS sử dụng SGK cũ, quyên góp SGK tặng lại cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách cho thư viện trường học, cho tủ SGK dùng chung.

Được biết, ban chống in lậu của NXBGDVN và tại các miền đã phối hợp với cơ quan chức năng tại các địa phương phát hiện sách in lậu trên địa bàn một số tỉnh như Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Nam Định, Nghệ An…



Chủ yếu là sách Học mĩ thuật cấp Tiểu học và THCS; sách bài tập, vở bài tập một số môn; sách Tin học… Các cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ trên 17 nghìn xuất bản phẩm có dấu hiệu in lậu. NXB GDVN đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để đối chiếu, thẩm định và có biện pháp xử lý các vi phạm.

Để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, đề nghị phụ huynh và các em học sinh mua sách tại cửa hàng, siêu thị của NXBGDVN và của Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương.

Nghiêm Huê