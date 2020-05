Không thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế: Nhiều học sinh, phụ huynh 'sốc'

Quảng cáo

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, khi nhận được thông tin không tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, chắc chắn nhiều học sinh, phụ huynh bị sốc.



Theo PGS. Vũ Hoàng Linh, hiện một số nước chủ nhà các môn đã có kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic như thi trực tuyến hoặc lùi thời gian thi. “Nếu các nước đã tổ chức thì Việt Nam cũng nên cho học sinh tham gia. Còn phương thức thi chọn đội tuyển thì có thể trao đổi phương án để phù hợp với tình hình dịch bệnh”, PGS. Vũ Hoàng Linh nói.



Thầy Trần Nam Dũng, phó hiệu trưởng trường Phổ thông năng khiếu, TPHCM chia sẻ, khi thấy công văn thông báo hủy kỳ thi chọn đội tuyển tuyển quốc gia dự thi Olympic học sinh có tên trong danh sách triệu tập dự thi chọn đội tuyển quốc tế các môn toán, tin, lý, hóa, sinh có chung cảm giác là buồn và sốc.



Vì sự an toàn chung

TS. Nguyễn Ngọc Hà, trưởng đoàn Olympic Hóa học Việt Nam lại cho rằng việc tổ chức thi tuyển chọn đội tuyển trong bối cảnh hiện nay sẽ khó khăn vì an toàn của cả thầy và trò cần được đặt lên hàng đầu. Đây là việc bất khả kháng. Theo TS. Nguyễn Ngọc Hà, khi tổ chức thi sẽ bao gồm các khâu soạn thảo, ra đề, thi… tất cả các khâu này đều phải tập trung học sinh, giáo viên, trong khi nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn có thể xảy ra.



TS. Nguyễn Ngọc Hà cũng cho hay, năm nay Olympic Hóa học được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến thời điểm này, ban tổ chức mới lấy ý kiến có nên tổ chức thi trực tuyến hay không, chưa có quyết định cuối cùng.



Theo TS. Nguyễn Ngọc Hà, thi trực tuyến không phải là không có bất cập. Vì để kiểm soát chất lượng kỳ thi, ban tổ chức chắc chắn sẽ phải cử người sang các nước để giám sát. Như vậy, lại có nguy cơ về phòng chống dịch.



Thi trực tiếp liên quan đến việc di chuyển bằng máy bay trong bối cảnh dịch như hiện nay ở các nước, nỗi lo này không phải không có cơ sở. Do đó, thời điểm hiện nay, vấn đề an toàn là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, thầy Trần Nam Dũng cho rằng giải pháp không tổ chức thi là giải pháp an toàn cho cơ quan quản lý. Nhưng thầy Dũng đề xuất, nên tách các môn, không đánh đồng, tùy tình hình xử lý để tạo cơ hội cho thí sinh.



Ví dụ như kỳ thi Olympic Toán học (IMO), theo lịch thông báo của nước Nga, nước chủ nhà, lịch thi được rời sang giữa tháng 9. Họ cũng đưa ra 3 phương án. Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, sẽ thi bình thường vào giữa tháng 9; Nếu tình hình một số nước còn khó khăn, những nước đó có thi trực tuyến; nếu dịch bệnh vẫn phức tạp, các nước đều có thể tham gia thi trực tuyến tại nước mình.



Như vậy có thể nói, ban tổ chức IMO đã đưa ra các phương án để trong mọi tình huống đều có thể thi được.



Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế ở Nagasaki (Nhật Bản) vào tháng 7 sẽ bị hủy và được thay thế bằng kỳ thi trực tuyến trong hai ngày 11, 12 tháng 8. Ban tổ chức kỳ thi vật lý quốc tế thì thông báo sau 15/5 sẽ có phương án.

Phương án thi trực tuyến là rất khả thi đối với kỳ thi Tin học quốc tế vì đây là hình thức thi vô cùng phù hợp, đã được ứng dụng trong các kỳ thi Tin học châu Á hay ACM-ICPC.



Do đó, trừ phi Ban tổ chức quốc tế hủy kỳ thi Olympic, trong các phương án thi khác, nếu đánh giá an toàn cho học sinh (ví dụ thi ở Việt Nam thì chắc là an toàn).

“Theo tôi cần chắt chiu mọi cơ hội để học sinh của chúng ta được tham dự kỳ thi Olympic quốc tế”, thầy Trần Nam Dũng chia sẻ.

Không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế 2020 Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các ĐH, trường ĐH có trường THPT chuyên, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020.

Nghiêm Huê