Kiến nghị Bộ GD&ĐT công nhận kết quả học tập trực tuyến

Đó là một trong những đề xuất mà Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam tiếp tục có kiến nghị gửi Thủ tướng về giải pháp cho học sinh, sinh viên được chuyển sang học đại trà qua các kênh truyền hình trên cả nước trong mùa dịch COVID-19



GS.TS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam cho rằng, trong các loại hình trên, hình thức dạy học trên truyền hình cho phép có thể áp dụng đại trà nên chỉ qua vài ngày đã được nhiều địa phương ủng hộ và hưởng ứng (ví dụ như Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, TP. Hồ Chí Minh…). Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa thấy Bộ GD&ĐT thể hiện quan điểm của mình về đề nghị này.



Trong công văn gửi Thủ tướng ngày 26/2, Hiệp hội trình bày, dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia láng giềng của Việt Nam và có diễn biến ngày càng phức tạp. Dịch này có tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội của quốc gia, trong đó có lĩnh vực giáo dục.



Chính vì lý do trên nên tại Việt Nam, mặc dù trong thời gian qua, về cơ bản chúng ta đã ngăn chặn có hiệu quả dịch Covid-19, nhưng cho tới nay, ngành giáo dục Việt Nam vẫn rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định có cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường hay không.



Lý do là ở chỗ hiện vẫn tồn tại tranh luận rất quyết liệt giữa hai quan điểm. Một bên là, không thể để học sinh, sinh viên cả nước phải tiếp tục nghỉ học khi mà tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đã tạm ổn.



Trong khi quan điểm của bên kia là, tình hình dịch ở các nước láng giếng của ta vẫn đang ở đỉnh cao, thậm chí còn bùng phát mạnh mẽ thì nguy cơ lây lan và dẫn tới bùng phát dịch ở Việt Nam sẽ rất lớn. Các cơ sở giáo dục là những nơi tập trung đông người nên khả năng lây lan lại càng cao.



Hiệp hội cho rằng, học trên truyền hình ở bậc học phổ thông ở Việt Nam có tính khả thi cao hơn so với dạy học trực tuyến bởi vì các điều kiện để triển khai nó hầu như đã có sẵn, bao gồm: kênh truyền hình, đội ngũ đạo diễn truyền hình, đội ngũ kỹ thuật viên, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, hệ thống giáo án,…



Nếu không quá cầu toàn thì có thể thấy cách dạy trên truyền hình và cách dạy truyền thống giống nhau về cơ bản (chỉ khác đôi chút là ở chỗ trường hợp này người thầy đứng trước học sinh còn trường hợp kia người thầy đứng trước camera).



So với dạy học truyền thống và dạy học trực tuyến, dạy trên truyền hình bị hạn chế ở khâu tương tác thầy – trò...



Để quản lý và giám sát việc học tập của học sinh ở các nhóm nhỏ, nhà trường cần làm việc với hội cha mẹ học sinh, huy động họ tham gia vào hoạt động này.



Với thuyết trình trên, Hiệp hội kiến nghị, Thủ tướng ủng hộ và chỉ thị cho Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin Truyền thông, Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố cùng phối hợp khẩn trương triển khai chuyển sang áp dụng đại trà phương thức dạy học trên truyền hình ở quy mô toàn quốc.



Trước mắt là cho khối giáo dục phổ thông, mà không dùng giải pháp nghỉ học dài ngày trong mùa dịch Covid-19 này như đã làm trong thời gian vừa qua.



Các trường có điều kiện đã chủ động chuyển qua đào tạo theo hình thức trực tuyến trong mùa dịch cần được khuyến khích. Bộ GD&ĐT nên công nhận kết quả học tập trực tuyến của những trường này.



Trước đó, ngày 20/02/2020 Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam đã kiến nghị tới Thủ tướng thay thế giải pháp cho người học nghỉ học – một giải pháp mang tính thụ động - bằng giải pháp chủ động hơn trong mùa dịch là không đóng cửa các trường học mà vẫn cho trường học tiếp tục hoạt động nhưng các trường phải chuyển qua phương thức học từ xa (bao gồm học hàm thụ, học trên truyền hình, học trực tuyến…) để tránh việc tập trung đông người học.

Nghiêm Huê