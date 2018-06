Kon Tum: Huyện nghèo hỗ trợ tiền ăn, tiền xe cho thí sinh ​

Tại điểm thi trường PTDTNT huyện Kon Plông có 119/209 thí sinh đăng ký ăn, ở nội trú. Nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên ở lại phục vụ hoàn tất nơi ăn, chỗ ở cho các lực lượng liên quan.



UBND huyện Kon Plông hỗ trợ 24 triệu đồng cho các em ăn, ở nội trú. Những học sinh không ở nội trú tại điểm thi, nhà trường bố trí hơn 5 giáo viên để hỗ trợ phụ huynh đưa đón, điểm danh bên ngoài trường trước giờ thi 40 phút, nhằm đảm bảo không có thí sinh nào đi trễ, hoặc vắng mặt các môn thi.



Bà Trần Thị Quế- hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Đăk Tô cho biết: nhà trường đã bố trí 12 phòng thi đảm bảo ánh sáng, sự an toàn, vệ sinh sạch sẽ trước, trong và sau những buổi thi. Công tác an ninh xung quanh khuôn viên trường được rà soát, có bảo vệ trực 24/24 giờ hàng ngày.



Trong số 146/277 thí sinh người dân tộc thiểu số đăng ký nơi ăn, chỗ ở trong 3 ngày thi tại đây, có 81 học sinh trường PT dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông. Trường cử giáo viên, nhân viên quản lý học sinh của 2 đơn vị trên để liên lạc, nhắc nhở, hướng dẫn, hỗ trợ đưa đón các em vào phòng thi an toàn.



Huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông hỗ trợ 166 thí sinh thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tổng số tiền ăn, xăng xe đi lại trong kỳ thi này hơn 63 triệu đồng, trung bình mỗi em được hỗ trợ 300- 600 ngàn đồng/3 ngày.





H.Hà