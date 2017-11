Ký kết học bổng Monsanto - IPMPH-HMU trị giá hơn 1,3 tỷ đồng

Học bổng Monsanto - IPMPH-HMU là chương trình hợp tác nhằm nuôi dưỡng và khuyến khích các tài năng trẻ tham gia trẻ tham gia vào công tác nghiên cứu, học tập và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại tìm ra những giải pháp cho các thách thức mà thế giới và Việt Nam đang phải đối mặt theo chủ đề dinh dưỡng. Thông qua chương trình này, Monsanto cam kết hỗ trợ 60.000 USD chia thành 2 hạng mục chính gồm học bổng khuyến khích học tập và học bổng cho các đề tài nghiên cứu xuất sắc trong 3 năm.

TS. Lê Thị Hương, Viện trưởng IPMPH - HMU phát biểu tại Hội thảo “An ninh và an toàn lương thực và dinh dưỡng”

Đầu tư vào con người, những nhà khoa học, nhà quản lý nông nghiệp trong tương lai hay các chuyên viên nghiên cứu, bác sĩ ngành dinh dưỡng… chính là cách mà Tập đoàn Monsanto lựa chọn ở Việt Nam. Bà Aruna Rachakonda - Tổng Giám đốc Dekalb Việt Nam (Monsanto) - bày tỏ: “Phát triển bền vững từ canh tác đến tiêu dùng, từ trang trại tới bàn ăn luôn là một trong những trọng tâm trong mọi hoạt động của Monsanto. Muốn hiện thực hóa mục tiêu đó, tạo nền tảng cho các nhân tài trẻ phát triển và phát huy tối đa tiềm năng là nhân tố then chốt. Các tài năng trẻ được trao học bổng hôm nay sẽ góp phần tạo ra những tiền đề cho ngày mai, từ đó hứa hẹn sẽ giúp tạo ra các giải pháp thiết thực giải quyết các thách thức chúng ta đang phải đối mặt. Với học bổng này, chúng tôi muốn tiếp thêm động lực cho các sinh viên trẻ vươn đến thành công và góp phần vào tiến trình đảm bảo an ninh – an toàn lương thực và dinh dưỡng”.

Các sinh viên nhận Học bổng Nghiên cứu Viện Đào tạo YHDP & YTCC – Monsanto lần thứ nhất

Đồng hành cùng Việt Nam suốt 20 năm, Monsanto hiểu và luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho người Việt. Bởi vậy, công ty không chỉ đầu tư cho nhân tài trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn hướng tới phát triển lực lượng cán bộ nghiên cứu, bác sĩ chuyên ngành dinh dưỡng, qua đó kết nối vòng tròn an toàn giữa lương thực, thực phẩm từ đồng ruộng tới bàn ăn.

Trong dịp này, Công ty Dekalb Việt Nam (Monsanto) và Viện Đào tạo YHDP & YTCC đồng tổ chức Hội thảo “An ninh và an toàn lương thực và dinh dưỡng”. Tại đây, các chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng an ninh lương thực dinh dưỡng tại Việt Nam và toàn cầu cũng như những khó khăn trong quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Ngành Dinh dưỡng tại Việt Nam.

PV