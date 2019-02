'Kỳ lạ' tục cả làng náo nức kéo nhau đi ăn trộm sau giao thừa

A. Vì gà gáy trước các con vật khác là cả năm mất mùa

A là đáp án đúng. Đồng bào Khơ Mú ăn Tết cổ truyền theo Tết Nguyên đán của người Kinh. Người Khơ Mú thường chuẩn bị Tết cổ truyền rất đầy đủ, chu đáo. Nhà nào cũng phải dự trữ thật nhiều lương thực, thực phẩm. Đàn ông lên rừng lấy củi. Phụ nữ thêu thùa, may vá để diện những bộ váy mới nhất trong những lễ hội và đi chơi xuân. Khoảng 27-28 tháng chạp, mọi nhà đều tất bật chuẩn bị công việc cho ngày Tết như: củi lửa, nguyên liệu gói bánh chưng, lương thực, thực phẩm; dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa… Mỗi gia đình phải mổ một con lợn dù to dù nhỏ để cúng tổ tiên. Theo tập quán truyền thống, đêm 30 sau khi giao thừa, gia đình nào cũng phải mổ một con gà trống thiến để xem chân gà với quan niệm dự đoán những điều may rủi cho năm mới của gia đình. Sau giao thừa, các cụ già người Khơ Mú thường nghe xem từ đó đến sáng, con vật gì sẽ kêu trước. Người dân cho rằng, nếu con gà kêu trước thì năm đó sẽ mất mùa vì gà lúc nào cũng ăn. Nếu lợn hay chó kêu trước thì năm đó sẽ được mùa và no đủ vì chó thì sang, lợn thì sung túc. Nếu năm đó con mèo kêu trước thì sẽ có nhiều chuột đến phá nương rẫy của đồng bào.