Kỹ năng xây dựng và quảng bá hình ảnh người chiến sỹ công an

Tới dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang – Phó Giám đốc Học viện CSND; đồng chí Thiếu tá Thái Trường Sơn – Phó Trưởng phòng 3 Cục Đào tạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện cùng 50 học viên tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng.

Nhiều tiết học thảo luận, báo cáo thực tế với những giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong và ngoài lực lượng sẽ giúp trang bị cho học viên kiến thức tuyên truyền, nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy chiến lược trong công tác xây dựng và quảng bá hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an trong lòng dân, thực sự là những cán bộ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ...

Khóa tập huấn bắt đầu từ ngày 23/11/2018 đến ngày 14/12/2018, ngoài 10 ngày học tập tại Học viện CSND, lớp có 04 ngày thực tế tại Nhà Công an Trung ương và Cục Truyền thông Công an nhân dân. Các nội dung được giảng dạy, học tập trong lớp đào tạo được xây dựng cụ thể, thiết thực, các học viên được tiếp cận với 06 chuyên đề: Truyền thông đa phương tiện liên quan đến xây dựng quảng bá hình ảnh người chiến sỹ CAND; Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh truyền thông; Báo chí, truyền thông và dư luận xã hội; Kỹ năng tuyên truyền quảng bá hình ảnh người chiến sỹ CAND trên các phương tiện thông tin đạichúng; Kỹ năng xây dựng kịch bản, quảng bá hình ảnh người chiến sỹ CAND trên Kênh truyền hình CAND, phát thanh CAND; Kỹ năng xây dựng bài viết tuyên truyền, quảng bá hình ảnh người chiến sỹ CAND trên báo CAND.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với học viên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang – Phó Giám đốc Học viện chỉ ra: “ Khoá tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng quảng bá hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân được tổ chức kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Học viện CSND là một trung tâm cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành với lực lượng học viên các hệ học và đội ngũ cán bộ, giảng viên lớn nhất - cái nôi đào tạo nên những chiến sĩ cảnh sát tài năng, bản lĩnh, nhân văn. Nhưng Nhà trường không chỉ dạy chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đạo đức tư tưởng chính trị, việc xây dựng, quảng bá hình ảnh người chiến sỹ công an và tập huấn những cán bộ có chuyên môn, có trình độ trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, tổ chức sự kiện, xử lý khủng hoảng,... cũng là một phần nội dung cần được chú trọng để đưa hình tượng người chiến sỹ công an in dấu sâu đậm trong lòng quần chúng nhân dân, phá tan những âm mưu chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch”.

Những nội dung đượctruyền đạt qua lớp bồi dưỡng là những kiến thức cơ bản, cập nhật, phục vụ có hiệu quả cho công tác tuyên truyền, xây dựng và quảng bá hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân. Từ đó, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, gần gũi với quần chúng nhân dân.