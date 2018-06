Lai Châu: 11 thí sinh không đến được điểm thi THPT do lũ quét

Ở điểm thi tỉnh Lai Châu, ông Hoàng Đức Minh, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: Kì thi THPT quốc gia 2018, Lai Châu có tổng cộng 15 điểm thi, với 3.275 học sinh đăng kí.

Sáng 25/6, có 3.207 em đến làm thủ tục dự thi, có 9 thí sinh ở không thể thi THPT quốc gia môn Ngữ văn trong buổi sáng vì ảnh hưởng của lũ quét. Đến buổi chiều cùng ngày, có 3.204 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chỉ còn 2 thí sinh không đến được điểm thi do mưa lũ.

Tại một điểm thi ở Trường THPT Mường Than (có 91 em), do mưa lớn, nước tràn qua sân trường, ảnh hưởng tới kì thi THPT quốc gia. Vì vậy, Ban chỉ đạo thi đã yêu cầu địa điểm thi này phải di chuyển sang địa điểm dự phòng ở bên cạnh (Trường THCS Phúc Than).

Mưa lũ cuốn trôi mặt đường quốc lộ 4D, đoạn qua Thủy điện Chu Va.



Về phương án hỗ trợ di chuyển thí sinh qua sông suối, đường ngập sâu theo ông Minh cho biết: Sở đã chỉ đạo các điểm thi có tính toán để đảm bảo an toàn cho các em. “Phần lớn học sinh lớp 12 đều ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, ăn ở ngay trong nhà bán trú của trường nên số học sinh phải di chuyển qua các sông suối không nhiều. Một số nơi, nhà bán trú chưa đủ, một số ít phải di chuyển nên trong sáng nay (25/6), đã vận động các em ở lại những khu bán trú”, ông Minh cho hay.

Về phương án đối với các thí sinh phải bỏ thi do mưa lũ ở Lai Châu, ông Minh cho biết đã báo cáo sự việc về Bộ GD&ĐT để xin ý kiến. Đồng thời, đơn vị này sẽ vận dụng linh hoạt quy chế thi sao cho không ảnh hưởng tới kết quả kì thi THPT quốc gia của các em.

Lộc Hà