Sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2018 Làm rõ sai phạm tày đình khiến Phó phòng Khảo thí Hà Giang bị bắt giam

TP - Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương (SN 1978, trú phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang), Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.