Làm rõ vụ điểm thi ở Hà Giang cao bất thường

Tôi xin trả lời là có vấn đề liên quan sử dụng máy tính quét trắc nghiệm hàng năm được Sở GD&ĐT Hà Giang phân công cho anh Lương thao tác trực tiếp, được kết nối mạng. Vì vậy, sau ngày Bộ GD-ĐT công bố đáp án thì Lương tải về, lưu trong máy. Có rất nhiều tin nhắn gửi số báo danh tới Lương, Lương đem về xử lý với các số báo danh đó. Thời gian là 6 giây cho 1 trường hợp. Chúng tôi thấy quy trình của Bộ chưa chặt chẽ, để cho Lương xử lý toàn bộ các thí sinh trong khi toàn bộ thành viên ban giám sát ngồi đó. Chúng tôi cần kiến nghị là các thành viên ban giám sát cũng không biết quy trình nên để Lương qua mặt mà không biết. Để anh Lương có thể xử lý các bài thi trắc nghiệm gốc là sơ hở trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Trước đó, Lương đã chuyển toàn bộ hòm chứa bài thi và máy tính vào phòng và chỉ trong 2 tiếng, Lương đã mở khóa, rút bài, tẩy xóa theo đáp án. Chúng tôi có dữ liệu từ năm 2017, nếu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có chỉ đạo cụ thể thì các cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm rõ.

Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với thẩm định. Cá biệt có thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm thậm chí 29,95 điểm.



Qua thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng lên hơn so với điểm đã công bố từ 2 đến 1 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với đã công bố.