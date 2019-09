Làng di dời vì nỗi lo sạt lở, trẻ mầm non ở vùng cao Quảng Nam thiếu trường học

Quảng cáo

Ngày khai giảng năm học mới đang cận kề, nhưng hàng chục trẻ nằm trong độ tuổi mầm non ở thôn 3 (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn chưa biết điểm trường mà mình sắp theo học.



Những ngày qua, gần 30 trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 của điểm trường mẫu giáo Long Bok cũ, thôn 3 phải học tạm ngay tại các nhà dân.



Lý giải về điều này, ông Châu Minh Nghĩa (Chủ tịch UBND xã Trà Mai) cho hay, những trẻ phải học tạm bợ ở nhà dân do hệ quả của việc dời làng.



Thời gian gần đây, chính quyền địa phương tổ chức di dời 50 hộ dân thôn 3 ngụ cư sát vách núi về khu tái định cư mới. Hàng chục hộ dân này nằm trong diện bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở núi.



“Làng cũ cách làng mới khoảng 3 cây số, khi di dời nhà cửa thì người dân cũng triển khai việc di dời luôn cả điểm trường mầm non Long Bok.



Tuy nhiên, vì trường được dựng bằng gỗ và trải qua nhiều năm sử dụng nên bộc lộ sự xuống cấp. Do vậy, dù điểm trường cũ được đưa đến địa điểm mới nhưng để đảm bảo an toàn cho trẻ, chúng tôi buộc lòng phải mượn tạm nhà dân để phục vụ dạy học”, ông Nghĩa nói.

Trường cũ bằng gỗ được di dời về nơi mới nhưng không thể sử dụng.

Trong khi đó, trả lời VTC News, một cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My xác nhận, Phòng đang tìm cách để hàng chục trẻ mầm non ở thôn 3 có ngôi trường mới khang trang.



“Chứng kiến các cháu sinh hoạt và học tập ngay trong các nhà dân, chúng tôi thực sự xót xa. Địa phương đang kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để sớm xây dựng cho các cháu có ngôi trường mới kiên cố hơn”, vị cán bộ này thông tin thêm.

Theo VTC News