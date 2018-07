Lạng Sơn chưa phát hiện ra sai phạm về điểm thi

Ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, Tổ trưởng tổ công tác Bộ GD&ĐT cho biết: Tổ công tác đã triệu tập các thành viên thường trực Ban chỉ đạo thi và toàn bộ cán bộ liên quan đến ban chấm thi của tỉnh Lạng Sơn (trong đó có đủ tổ chấm thi trắc nghiệm, thanh tra sở, PA83 Lạng Sơn và đoàn viên cắm chốt của Bộ GD&ĐT). Sau đó, đoàn công tác tập trung rà soát các quy trình coi thi, chấm thi bao gồm cả thi trắc nghiệm và tự luận. Chú trọng rà soát kỹ công tác chấm thi, coi thi tại trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn).

Từ những nghi vấn của dư luận, Tổ công tác tập trung rà soát tất cả những bài thi trắc nghiệm, tự luận của 35 thí sinh tự do và những thí sinh phổ thông có điểm thi được coi là bất thường ở điểm thi số 01 Trường PTTH chuyên Chu Văn An. Tại đây, có 25 phòng thi gồm 559 thí sinh thuộc 2 đối tượng là thí sinh thuộc trường này và thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ. Trong đó, thí sinh tự do là 225 em: 112 thí sinh thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động và 110 thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ khác. Các thí sinh thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động mà dư luận đang quan tâm được bố trí từ phòng thi số 16 đến 25.

Tổ công tác cho rằng, qua rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong của các phiếu dạng trắc nghiệm, file ảnh gốc được quét kiểm tra, quá trình quét file ảnh đối chiếu với quá trình chấm, rà soát phiếu trả lời trắc nghiệm của các đối tượng nêu trên đến thời điểm này chưa phát hiện ra sai phạm nào; 100% số bài thi thẩm định đều không thay đổi so với điểm thi mà Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn đã công bố. “Không có bài thi nào tăng điểm so với điểm thi trước đó đã được công bố”. Ông Hồng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình chấm bài tự luận (ngữ văn), Tổ công tác xác định có 8 bài giảm điểm. “Nhưng số điểm giảm không đáng kể; điểm giảm cao nhất cũng chỉ là 1,75 điểm; có thể một phần do cộng nhầm cơ học”. Ông Hồng giải thích thêm.

Tổ công tác của Bộ GD&ĐT đề nghị Hội đồng thi THPT năm 2018 tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện công việc của kỳ thi theo quy chế đã ban hành, đồng thời sớm công bố kết quả kiểm tra. Bên cạnh đó; tổ công tác đề nghị Hội đồng thi địa phương làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể, cá nhân tổ môn thi ngữ văn đã có sai sót trong việc chấm “hụt” điểm của thí sinh.

