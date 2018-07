Lãnh đạo Sở GD các tỉnh 'dính' nghi án điểm thi bất thường nói gì?

Với những dữ liệu phân tích qua phổ điểm là có bất thường, tuy nhiên, nhiều lãnh đạo Sở khẳng định không có gì bất thường đến thời điểm này,

Lai Châu: Kết quả thi THPT quốc gia không có gì bất thường

Về việc có ý kiến cho rằng ngưỡng điểm 25,5 điểm trở lên đối với tỉnh Lai Châu là có dấu hiệu cao bất thường ở khối A1 và khối B, ông Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở GD & ĐT thông tin: sau khi có thông tin báo nêu, ông đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng BCĐ thi của tỉnh. Tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu Sở rà soát lại ngay các khâu của kỳ thi, kiểm tra những thông tin cụ thể mà báo chí đã phản ánh.

Tiếp đó, Sở đã cho rà soát lại các khâu. Sau khi rà soát cho thấy việc coi thi, chấm thi hoàn toàn nghiêm túc, đúng quy chế và không có gì bất thường trong các khâu, quy trình tổ chức kỳ thi tại cụm thi tỉnh Lai Châu.

Về nghi vấn cho rằng có điểm cao bất thường ở khối A1, khối B (từ 25,5 điểm trở lên), ông Tuấn phân tích: về số lượng, với khối A1, điểm từ 25,5 điểm trở lên trong toàn tỉnh Lai Châu chỉ có 7/639 thí sinh ĐKDT khối A1; với khối B, toàn tỉnh chỉ có 3/654 thí sinh ĐKDT khối B.

Ông Tuấn khẳng định quan điểm, về tỷ lệ phần trăm số thí sinh đạt điểm cao như trên là không có gì bất thường; Với lý do là số lượng thí sinh của tỉnh dự thi là ít nhất (trên 3.277 thí sinh), chiếm tỷ lệ thấp so với cả nước. Do vậy, chỉ một, hai thí sinh đạt kết quả thi cao sẽ kéo theo tỷ lệ thí sinh đạt kết quả thi cao tính chung toàn tỉnh lên rất cao”.

Bạc Liêu: không phát hiện bất thường dù điểm trung bình cao hơn Hà Nội

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam nói rằng địa phương này không phải có nhiều điểm thi cao mà là tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao.

Trao đổi với Zing.vn, ông Vương Phương Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nói rằng tỉnh này không phải có điểm thi cao mà chính xác là có tỷ lệ tốt nghiệp cao.

Theo ông Nam, so sánh với các năm trước cũng không chênh lệch nhiều vì năm 2017, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT của Bạc Liêu đứng thứ 10/63. Năm nay, Bạc Liêu tăng 3 bậc là điều bình thường (tỷ lệ tốt nghiệp xếp thứ 7).

Dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu là 98,31% (năm 2017 là 97,78%). 10 trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp 100% (năm 2017 là 13 trường); 3 điểm 10 (năm 2017 là 16 điểm 10).

Còn theo phân tích từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD&ĐT cung cấp, Bạc Liêu xếp thứ 6 trong số 10 tỉnh thành có điểm thi cao nhất nước.

Trước đó, dư luận hoài nghi về điểm thi THPT quốc gia của Bạc Liêu. Dù không có số lượng điểm giỏi đột biến như Hà Giang, điểm khá của Bạc Liêu lại rất nhiều. Điểm trung bình của 5.370 thí sinh tỉnh này là 5,256, xếp thứ 6 toàn quốc, trên cả TP.HCM (thứ 10 với 5,186 điểm), Hà Nội (xếp thứ 18 với mức điểm 5,063).

Trong 9 môn thi, Bạc Liêu có 5 môn đứng trong top 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất. Cụ thể, môn Lịch sử đứng thứ nhất, Ngữ văn đứng thứ 5, Địa lý thứ 6, Sinh học thứ 3, Giáo dục Công dân thứ 7.

Hòa Bình : Chưa có vấn đề gì, điểm thi không có bất kỳ sự can thiệp nào

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết Sở GD&ĐT tỉnh này đã báo cáo Bộ GD&ĐT sau khi có thông tin cho rằng điểm thi THPT quốc gia cao bất thường.

Trả lời Zing.vn tối 20/7, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình - cho hay sở này vẫn chưa rà soát điểm thi được cho là bất thường của thí sinh, bởi theo quy định, quá trình rà soát chỉ diễn ra sau khi có chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, về cơ bản, sau khi kiểm tra lại điểm thi của thí sinh, Sở GD&ĐT thấy "chưa có vấn đề gì" về coi và chấm thi, tất cả đều đúng quy chế.

Ông Bùi Văn Cửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - cho hay chiều 19/7, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng đã báo cáo Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Mạnh Hùng về tình hình điểm thi của tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình khẳng định với Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Mạnh Hùng rằng điểm thi THPT tại tỉnh là chính xác, khách quan, không có bất kỳ sự can thiệp nào vào bài thi của thí sinh. Nếu thấy cần thiết, Bộ GD&ĐT có thể về Hòa Bình rà soát, chấm thẩm định.

Kontum: Đây là kết quả thực

Chiều 20/7, ông Nguyễn Hóa- Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đại diện thông tin đến báo chí về đợt thi THPT quốc gia 2018 có điểm thi khối B của 15 thí sinh cao vượt hẳn so với cả nước.

Theo kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng của Sở GD&ĐT Kon Tum thì khối A có 20/1637 thí sinh đạt điểm từ 24 trở lên (đạt tỉ lệ 1,22%); khối A1 có 9/1642 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 trở lên (đạt tỉ lệ 0,55%); khối B có 15/1603 thí sinh có tổng điểm từ 24 điểm trở lên (đạt tỉ lệ 0,94%); khối C có 15/2625 thí sinh có tổng điểm từ 24 điểm trở lên (đạt tỉ lệ 0,57%); khối D có 14/4197 thí sinh có tổng điểm từ 24 trở lên (đạt tỉ lệ 0,33 %). Theo danh sách 15 thí sinh có điểm khối B cao của Sở GD&ĐT Kon Tum cung cấp thì có 14 thí sinh học trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, chỉ có 1 thí sinh học trường THPT Kon Tum.

Còn kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT đạt 95,87% (4161 thí sinh dự thi, 3989 thí sinh đậu).

Người đại diện Sở GD&ĐT Kon Tum khẳng định “Tỉnh Kon Tum đã tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 nghiêm túc, khách quan, trung thực, đúng qui chế. Đây là kết quả thực, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò tỉnh Kon Tum”; xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập; công tác in sao và vận chuyển đề thi; công tác coi thi; công tác làm phách bài tự luận; công tác chấm thi,...

Những câu hỏi như điểm những năm trước của Kon Tum có cao như đợt thi THPT quốc gia 2018 không?; vì sao điểm khối B lại cao “bất thường” so với cả nước?; tỉnh Kon Tum có đề nghị thanh tra để lấy lại uy tín không ?, ông Nguyễn Hóa cho biết sẽ chuyển lại Giám đốc sở trả lời PV sau.

Đỗ Hợp (tổng hợp) ​