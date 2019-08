Lí do SV trường này chưa tốt nghiệp đã được tuyển dụng

Quảng cáo

Khả năng ngoại ngữ tốt

Khác với nhiều trường ĐH khác, sinh viên FPT bắt đầu 4 năm ĐH bằng việc học ngoại ngữ. Sau tối đa 6 khóa học, sinh viên phải đạt từ 6.0 IELTS hoặc 80 TOEFL iBT trở lên. Đây là trình độ tiếng Anh tối thiểu để sinh viên FPT có thể học trọn vẹn các môn học khác với 100% giáo trình nhập khẩu nguyên bản từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, nếu theo học ngành Ngôn ngữ hoặc chuyên ngành Kỹ sư cầu nối Nhật Bản, sinh viên còn được học thêm 1 ngôn ngữ thứ hai để gia tăng “điểm cộng” trước nhà tuyển dụng.

Với lợi thế ngoại ngữ như vậy, sinh viên FPT dễ dàng tham gia vào các chương trình trao đổi, tham quan văn hóa… tại nhiều quốc gia trên thế giới khi có cơ hội. Bản thân nhà trường cũng liên tục tổ chức “Học kỳ nước ngoài - Semester abroad”, Thực tập tại doanh nghiệp (OJT) tại nước ngoài… nhằm giúp người học được trải nghiệm phương pháp giáo dục tiên tiến của các quốc gia khác, đồng thời rèn luyện kỹ năng học tập, làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp sớm

ĐH FPT là trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng theo mô hình “đại học trong lòng doanh nghiệp”. Do đó, từ giáo trình đến phương pháp đào tạo đều được thiết kế theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Đầu tiên, trường có hệ thống phòng thực hành hiện đại, được thiết kế theo mô hình giả lập giống với môi trường làm việc thực tế của các lập trình viên chuyên nghiệp. Bởi vậy, ngay trong quá trình học tập tại trường, sinh viên FPT đã có thể tham gia vào các bài toán thật, có độ khó tương đương với những bài toán trong các dự án thực tế tại các công ty công nghệ. Điều này đảm bảo rằng sinh viên FPT sau khi ra trường có thể nhanh chóng hòa nhập vào các môi trường làm việc trong nước và quốc tế mà không mất công các nhà tuyển dụng phải đào tạo lại.

Bên cạnh đó, các chuyến Thăm quan doanh nghiệp (Company Tour) cũng là điểm nhấn trong hoạt động đào tạo của nhà trường, giúp gia tăng cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia đầu ngành cho sinh viên. Nhờ đó, sinh viên dễ dàng tìm kiếm các cơ hội việc làm ngay từ năm 2, năm 3 – tức là từ khi chưa tốt nghiệp.

Chia sẻ tại lễ tốt nghiệp của con, cô Lê Nga – phụ huynh của sinh viên Trần Lê Lâm Anh, ngành Quản trị kinh doanh, ĐH FPT cho biết: “Con gái cô đã được một công ty hàng không của Nhật Bản mời về làm việc khi em còn chưa tốt nghiệp. Cô chắc chắn rằng 4 năm qua nhà trường đã trang bị cho các con mọi thứ rất chu đáo thì các con mới được vững vàng như thế”.

Giáo trình chuẩn quốc tế

Với định hướng quốc tế hóa giáo dục toàn diện và mạnh mẽ, ngay từ đầu ĐH FPT đã nỗ lực xây dựng một hệ thống giáo trình đảm bảo các quy chuẩn thế giới. Chương trình giảng dạy được thiết kế dựa trên tham khảo các gợi ý chương trình của Hiệp hội máy tính (Association for Computing Machinery-ACM), các trường hàng đầu của Mỹ và các chuyên gia phần mềm trong các tổ chức và doanh nghiệp CNTT như Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA), FPT, Chương trình đào tạo của EC-Council, Học viện mạng và phần cứng Jetking (Ấn Độ); các trường Đào tạo Nghệ thuật trên thế giới, các Hiệp hội về Đào tạo nghệ thuật và thiết kế (National Association of Schools of Art and Design – NASAD).

Trường ĐH FPT sử dụng giáo trình chuẩn quốc tế để dạy sinh viên

Hiện các giáo trình mà ĐH FPT sử dụng đều có bản quyền của các nhà xuất bản nổi tiếng như McGraw Hill, Pearson, Cengage, Jones and Bartlett Learning, John Wiley... (trừ một số môn bắt buộc sử dụng giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đồng thời, để bắt kịp tốc độ phát triển của kiến thức, nhà trường vẫn tiếp tục cập nhật thông tin về các bộ giáo trình mới theo chu kỳ 2 - 3 năm/lần.

Nhờ sự đồng bộ và chuẩn hóa trong công tác đào tạo, ĐH FPT đã được đánh giá 5 sao – mức điểm tuyệt đối – ở tiêu chí “tình trạng việc làm sau tốt nghiệp”. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được nhận giải thưởng danh giá ICT Education Award 2018 của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á (ASOCIO) dành cho Tổ chức đào tạo công nghệ thông tin xuất sắc.

Hải Nguyễn