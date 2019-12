Liên tiếp mất an toàn vì xe đưa đón: Bộ GD&ĐT nhắc các địa phương 'quên' báo cáo

Quảng cáo

Ngay sau vụ việc đau lòng xảy ra tại trường phổ thông liên cấp Gateway khiến một học sinh lớp 1 tử vong, ngày 16/8, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 3523/BGDĐT-GDCTHSSV về việc yêu cầu giám đốc các sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.

Tuy nhiên đến nay, Bộ GD&ĐT mới nhận được 8 báo cáo của các sở GD&ĐT Ninh Bình, Quảng Nam, Bến Tre, Bắc Giang, Cao Bằng, Gia Lai, Khánh Hòa, Thanh Hóa về kết quả triển khai việc rà soát, thống kê tình hình đưa đón học sinh bằng xe ôtô.

Trong khi đó, thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra 3 vụ việc học sinh bị mất an toàn vì xe đưa đón tại Đồng Nai và Bình Dương. Ngày 26/11, tại hai địa phương này đã xảy ra sự cố khi sử dụng xe đưa đón học sinh.



Cụ thể, 3 học sinh của trường Tiểu học Phan Bội Châu bị ngã văng khỏi xe ô tô trên đường đường đi học.



Tại Bình Dương, xe ô tô chở học sinh trên đường đến trường bất ngờ bốc cháy.

Ngày 29/11, tại Đồng Nai, lại xảy ra vụ việc xe ô tô 16 chỗ làm rơi 2 học sinh trên quốc lộ 1.



Mặc dù 3 vụ việc trên không có thiệt hại về người, nhưng đã gây ra tâm lý lo ngại của phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội về sự an toàn của việc đưa đón học sinh.



Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT vừa có công văn nhắc nhở lần 1 về việc yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả triển khai tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ôtô.



Các trường phổ thông trên địa bàn kiểm tra, rà soát, báo cáo tổng hợp thực trạng về việc sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô theo các yêu cầu tại Công văn đã ban hành ngày 16/8.



Các đơn vị tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.



Đồng thời, địa phương cần báo cáo tổng hợp kết quả triển khai của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị giải pháp, thống kê các trường sử dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn.

Nghiêm Huê