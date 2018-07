Lộ nhóm người nhúng tay can thiệp điểm thi ở Sơn La

Trao đổi với Tiền Phong, GS VS Ðào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội cho rằng, nếu áp dụng triệt để phương pháp thi trắc nghiệm như các nước đang làm thì sẽ không có tiêu cực. Thi trắc nghiệm, thí sinh phải làm bài và có kết quả ngay trên máy tính.

“Bước đầu cho thấy, đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan của Bộ Công an, Công an Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ các sai phạm”, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định.