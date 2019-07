Lối rẽ bất ngờ của chàng thủ khoa 'đa tài' xứ Lạng

Quảng cáo

Lương Đức Thành (SN 2001), dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên ở thành phố Lạng Sơn. Thành có gương mặt sáng, lôi cuốn, tính tình hòa đồng nên các bạn ở trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn gọi là “hotboy lý tưởng”.



Đa tài

Năm 2017, khi đang là học sinh lớp 10A1, Thành tham dự cuộc thi Olympia do trường THPT chuyên Chu Văn An tổ chức và đoạt luôn vòng nguyệt quế. Một hôm, thầy giáo chủ nhiệm gọi Thành lên phòng hiệu bộ rồi cho biết, nhà trường sẽ cử em đi thi Olympia do VTV3 Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Rồi khán giả truyền hình cùng người dân xứ Lạng hồi hộp chứng kiến màn về đích vô cùng xuất sắc của Lương Đức Thành trong cuộc thi tuần thứ 3, tháng 2, quý 2 năm 2018 của “Đường lên đỉnh Olympia”. Thành nhớ lại và kể: “Em hài lòng nhất là phần thi tăng tốc, trả lời đúng 3 câu hỏi và dành được 120 điểm. Hồi hộp ở phần thi cuối, ở câu hỏi tiếng Anh 30 điểm của Quang Tùng, anh chàng này đã trả lời sai và ngay lúc đó em nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời. Đáp án “Golden Buffalo” - trâu vàng - linh vật của Việt Nam trong Seagames 2003 đã mang về cho mình 30 điểm. Đạt tổng điểm 250, em là người chiến thắng cuộc thi tuần”. Thành hào hứng thuật lại.

Hotboy điển trai, có nhiều tài lẻ Ảnh: Duy Chiến

Sau khi giành giải nhất tại cuộc thi tuần, Lương Đức Thành tiếp tục sở hữu chiếc vòng nguyệt quế thứ 2 trong cuộc thi tháng. Tại trận thi quý, mặc dù chỉ giành được 135 điểm trong cuộc đua đoạt tấm vé vào chung kết năm, không đem cầu truyền hình về với quê hương nhưng với nụ cười “tỏa nắng” trên sân khấu VTV3 cùng biểu cảm, động tác ăn mừng dễ thương mỗi khi ghi điểm, Thành để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả và có nhiều fan hâm mộ trong giới trẻ.



Cô giáo Nguyễn Bích Ngọc, giáo viên chủ nhiệm cho biết: Thành không chỉ học giỏi, đá bóng cừ còn thành viên tích cực “CLB Guitar trường Chu Văn An”. Đầu năm 2019, Thành cùng các thành viên CLB thực hiện chương trình tình nguyện “Mùa xuân cho em”, tại Trường tiểu học Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã tạo được ấn tượng cho giáo viên, học sinh vùng biên giới này. Bên cạnh thưởng thức các tiết mục văn nghệ, các em nhỏ còn được Thành hướng dẫn thực hiện các trò chơi và nhận những món quà của “CLB Guitar trường Chu Văn An”. Ngoài tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ, trải nghiệm, Thành còn là cầu thủ bóng đá “có hạng” của trường, được các bạn tin yêu, nể phục.



Trùng hợp thú vị

Ngày còn bé, Thành hay ốm vặt, nhất là thường xuyên bị viêm họng. Thi thoảng cậu được cha mẹ đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, chữa bệnh. Rồi một ông bác sĩ mái tóc hoa râm đã làm cho cậu bé quý mến. Bác sĩ già này có tay nghề có tiếng ở Lạng Sơn. Nhất là các bệnh nhân nhí, ông luôn gần gũi, biết cách gợi mở những trò vui để chúng quên hết bệnh tật rồi ân cần thăm khám, tiêm, cấp thuốc. “Một hôm thấy họng em đỏ, đau rát, bác sĩ bảo chắc cháu nuốt phải hòn than rồi, để bác bắt nó ra rồi chúng mình đi liên hoan. Thấy vậy, em vui vẻ ngồi trong lòng bác để chữa bệnh. Đôi khi bác còn kể cho nghe về nghề y rất vui, thấm đẫm tình người”. Thành xúc động kể lại.

Ấn tượng của cậu học trò này là khi hỏi tên bác sĩ thì được biết bác trùng tên mình là Lương Đức Thành, cũng là người dân tộc Nùng và sinh ra, lớn lên ở xứ Lạng. Bác đảm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn nhiều năm liền, song vẫn giữ lối sống giản dị, chan hòa với cấp dưới, đồng nghiệp, hết lòng tận tụy phục vụ người bệnh. Có thể, tấm gương của người bác sĩ này đã tác động đến việc hướng nghề của Thành.

Bà Lô Kiều Vân, mẹ đẻ của Thành cho biết: “Chồng tôi hiện đang là sỹ quan công tác tại công an tỉnh Lạng Sơn, còn tôi là giáo viên giảng dạy tại địa phương. Thế nhưng con lại không theo nghề của bố mẹ mà muốn làm bác sĩ. Nguyện vọng của Thành là được học tại Trường Đại học Y Hà Nội”.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019, Thành đỗ với tổng điểm 26,75 (toán 9, hóa 8,25, sinh 9,5), là một trong 7 thủ khoa các môn tại hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn. Với kết quả này, cánh cửa mơ ước làm bác sỹ tương lai đã rộng mở đối với hotboy Olympia Lương Đức Thành.

Sáng 27/7, thủ khoa Lương Đức Thành đến phòng khám đa khoa Xứ Lạng ở trung tâm thành phố Lạng Sơn để gặp “cố nhân”. Bác sĩ Lương Đức Thành đã nghỉ hưu 17 năm song vẫn tiếp tục phục vụ người bệnh ở quê hương. Ông vui mừng trước sự nỗ lực của “bệnh nhân” nhí xưa và mong muốn cậu sẽ trở thành “Bác sĩ Lương Đức Thành thứ 2”.



Nguyễn Duy Chiến