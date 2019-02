Lớp học sau Tết: Chỗ thưa vắng, nơi đủ đầy

Tại một Trường mầm non tại đường Liễu Giai, Hà Nội, nhiều lớp trẻ đi học đều nhưng có nhiều lớp thiếu trẻ vì một số bạn vẫn nghỉ, vừa ốm, vừa về quê chơi với ông bà chưa lên.

Một giáo viên trong trường cho biết, bình thường lớp học có 15 cháu, nhưng ngày đầu đến lớp, đa số các lớp chỉ được khoảng 2/3 số cháu.

Cô Thái Liên Hương, giáo viên tại trường Mầm non Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trường nhận trẻ từ hôm 11/2. Tại nhiều lớp trẻ nhỏ, số học sinh cũng thiếu do vẫn ở quê, hoặc có trẻ bị ốm. Còn các bạn ở lớp lớn thì sĩ số đủ hơn, phần vì nghỉ lâu không có ai trông ở nhà.

Cô Nguyễn Thị Thùy, một giáo viên mầm non ở khu vực ngoại thành của Hà Nội cho biết, ngày hôm qua, cả trường lớp nào cũng vắng 5-8 học sinh. Nhưng hôm nay đã đầy đủ hơn, chỉ một vài lớp có học sinh nghỉ do ốm hay bị đau mắt.

Chị Nguyệt Minh, có con học mầm non ở quận Cầu Giấy, Hà Nội kể, chị đã chuẩn bị tâm lý cho cậu con trai 4 tuổi ngày đi học lại cách đây mấy hôm nhưng nhà đi từ quê ra muộn, nên sáng sớm thứ hai (11/2), cháu không dậy nổi, khóc lóc, xin mẹ được ở nhà.

“Nhà tôi đi từ Quảng Bình ra nên chuyển nhiều, ăn uống thất thường cháu còn bị ốm, mệt mỏi. Chưa kể, mấy ngày trước còn di chuyển từ nhà nội ở Vinh vào Quảng Bình nên càng mệt hơn”- chị Minh cho biết.

Chị Minh nói, sáng qua, cháu ôm mẹ khóc lóc nói không đi học, tôi đành cho cháu nghỉ. Cũng may quá, cơ quan lại đi làm vào ngày 12/2.

Nhiều lớp học cho trẻ mầm non thưa vắng Nhiều học sinh vào "guồng" từ mồng 2 Tết

Trong khi các trường mầm non thưa thớt, thiếu vắng, nhiều trường tiểu học, THCS, THPT học sinh đi đủ ngày từ buổi học đầu năm.

Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường liên cấp học, THCS Kim Bôi ( Hòa Bình) cho biết, ở hệ tiểu học có 351 học sinh và hệ THCS có 210 học sinh. 96-97% số học sinh là người dân tộc nhưng cũng đã đi đủ trong ngày hôm qua (11/2).

“Năm nay, hội hè của vùng là vào mồng 5 và mồng 6 Tết nên việc trường cho học sinh đi học trở lại vào mồng 7 khiến học sinh đi học đầy đủ”- cô Huyền cho hay.

Còn cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên của Trường THCS thị trấn Bo (Hòa Bìn) cho biết, học sinh đã đi học bình thường, các lớp sĩ số đủ.

Với học sinh cuối cấp như lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10 và học sinh lớp 12 thì gần như ngay lập tức, tuần đầu đi học lại cũng bước ngay vào lịch luyện thi. Nhiều học sinh trong kỳ nghỉ Tết vẫn duy trì học bài, làm bài tập.

Chị Đỗ Thị Như, ở huyện Quốc Oai (Hà Nội), có con học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 cho hay, ngay mồng 2 Tết, chị vẫn rèn con ngày duy trì đọc sách, làm bài tập 1 - 2 tiếng đồng hồ để đi học trở lại vào “guồng” được ngay.

“Các con cũng chỉ còn tầm 4 tháng cho kỳ thi rất căng thẳng nên ra Tết phải bắt tay vào ngay, không chểnh mảng được. Ngay tối mùng 7, ngày đầu đi học lại ở trường con trai chị cũng sẽ đến luyện thi ngay tại nhà cô với 3 buổi/tuần”- chị Như cho biết.

Đỗ Hợp