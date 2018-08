Lớp tiểu học 69 học sinh trông như ong vỡ tổ, phụ huynh khóc thét

Theo thống kê, toàn Hà Nội năm nay có tới 130.000 học sinh vào lớp 1, tăng 30.000 học sinh so với năm ngoái. Đây cũng chính là lý do sĩ số các lớp 1 tại nhiều trường của Thủ đô tăng so với năm ngoái.

Những năm trước đây, một số trường tiểu học của Hà nội vốn cũng đã có tình trạng sĩ số lớp từ 55-60 học sinh, tuy nhiên, năm nay, do lứa tuổi sinh năm 2005 (con giáp “Rồng Vàng") đến tuổi đến trường nên sĩ số mới tăng vọt lên đến 60-70 học sinh như vậy. Trên diễn đàn, một phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung lo lắng chia sẻ: “Hôm vừa rồi bé đi nhận lớp mà mình thật sự thấy lo lắng. Trường có 09 lớp 1, trong đó 07 lớp có sĩ số trung bình 69 học sinh, có 02 lớp sĩ số 68 học sinh. Các bé chen chúc 3 bạn 1 bàn. Thiết nghĩ không biết cô có nhớ hết mặt và sát sao việc học của từng cháu hay không?” Tại diễn đàn này, nhiều phụ huynh bày tỏ thông cảm với tình trạng trên khi con, cháu họ cũng đang trong hoàn cảnh như vậy. “Ba học sinh ngồi 1 bàn thì các con chẳng có chỗ để tay cho thoải mái mà rèn chữ, nhất là khi các con mới bắt đầu học viết. Rồi các con sẽ tương tác với cô giáo thế nào? Lo lắng thật!”, một phụ huynh khác bình luận. Quả là như vậy! Lớp 1 là năm đầu tiên của một đứa trẻ bước vào quãng đời học sinh với bao bỡ ngỡ. Những học sinh này cần sự quan tâm, chăm sóc của giáo viên nhiều hơn những học sinh ở cấp học khác. Vậy mà năm học này, trường Tiểu học Nghĩa Đô, có lớp sĩ số lên tới 68 học sinh.



Tương tự, sĩ số lớp 1 của trường Tiểu học Dịch vọng là 60 học sinh, trường Tiểu học Phan Đình Giót là 69 học sinh, trường Tiểu học Nguyễn Trãi là 64-66 học sinh…Một số trường tiểu học tại khu vực quận Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân năm nay sĩ số các lớp 1 cũng đều tăng so với mọi năm. Một số trường hiện có sĩ số 64-65 học sinh. “Lớp con mình sĩ số 69 học sinh, trông như ong vỡ tổ. Mẹ nhìn mà muốn khóc quá”, một phụ huynh có con năm nay học lớp 1 tại trường Tiểu học Phan Đình Giót tâm tư. Dù vậy, trên diễn đàn, không ít phụ huynh tỏ ra lạc quan: “Có gì đâu mà phải lo lắng. Hai đứa con nhà tôi học từ năm ngoái sĩ số đã 63 mà cô vẫn quan tâm hết các cháu”. Trên thực tế, tình trạng sĩ số vượt quá quy định khiến không gian trong lớp vô cùng chật hẹp, bàn học thì kê kín tối đa. Thậm chí, có những phòng học không còn bục giảng mà thay vào đó là bàn học sinh sát với bảng giáo viên. Trong lớp không còn chút không gian nào để học sinh vui chơi và ngay cả lối đi trong lớp cũng không thuận tiện… Về vấn đề này, Báo Giao thông dẫn lời ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đối với tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT đã có quy định, sẽ đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1. Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá đông, nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, Phòng GD&ĐT phải có văn bản báo cáo UBND quận, huyện, thị xã và báo cáo Sở, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học. Dù vậy, lãnh đạo này cũng thừa nhận, mặc dù có quy định về sĩ số học sinh trung bình từ 35-40 học sinh/lớp học, nhưng năm học này học sinh đông hơn năm trước... Sở cũng đã có chỉ đạo với các quận, huyện bố trí tăng thêm các lớp, phòng học không để tình trạng một lớp quá đông, chỉ có thể chấp nhận vượt lượng ít so với quy định. Hiện Sở vẫn đang tiếp tục cập nhật tình hình nhập học từ các trường cụ thể. Và sẽ đôn đốc các địa bàn, các trường bố trí thêm lớp để giảm tải học. Hai lớp học ở Nghệ An có 100% học sinh đậu đại học Hai lớp học thuộc hai ngôi trường THPT ở Nghệ An đều có 100% học sinh đậu đại học với điểm số cao. Hầu hết, các em có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại các vùng nông thôn, miền biển. Nghệ An kỷ luật cán bộ để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018 Ông Võ Việt Dũng, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Sở GD&ĐT Nghệ An, bị kỷ luật cảnh cáo vì để lộ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018. Học viện An Ninh muốn rà soát điểm thi: Nhiều điểm khó Nếu trong tầm tay thì họ hoàn toàn có thể kiểm tra đầu vào tại trường, đảm bảo ai thực lực kém kể cả thủ khoa cũng không dám tham gia. Bộ Giáo dục: Thí sinh gian lận điểm thi sẽ bị buộc thôi học Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT quy định, nếu thí sinh nếu bài thi của thí sinh có đủ bằng chứng gian lận sẽ bị hủy kết quả thi. Bị hủy bài, thí sinh sẽ không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT. Điều 6 của Quy chế tuyển sinh quy định, thí sinh chưa được công nhận tốt nghiệp sẽ không đủ điều kiện để tham gia tuyển sinh. Cửa cho thí sinh trượt đợt 1: Rộng hay hẹp, có hấp dẫn không? Nghịch lý “30 điểm trượt đại học" không còn xuất hiện trong đợt tuyển sinh năm nay mà thay vào đó chỉ chưa hơn 15 điểm đã có một “suất” vào trường ĐH Y- Dược. Mặc dù điểm chuẩn năm nay thấp nhưng vẫn nhiều thí sinh điểm cao mà chưa trúng tuyển đại học ngay trong đợt 1.

Theo Tổ Quốc