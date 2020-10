Lựa chọn trường Đại học uy tín để học các ngành Y - Dược - Điều dưỡng

Lựa chọn thí sinh điểm cao đầu vào

Ngành Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, Dược sĩ Đại học, Điều dưỡng là những ngành đặc thù liên quan đến mạng sống của con người. Do đó, không phải cơ sở giáo dục nào cũng có thể triển khai đào tạo và đạt hiệu quả cao. Mục tiêu của ĐH Duy Tân là đào tạo sinh viên trở thành các Y Bác sĩ, Điều dưỡng viên có y đức, có kiến thức vững chắc và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu. Do vậy, chất lượng thí sinh đầu vào của khối ngành Khoa học Sức khỏe tại ĐH Duy Tân cũng cao hơn các ngành học khác.

Thí sinh theo học khối Khoa học Sức khỏe tại ĐH Duy Tân có điểm đầu vào cao Năm 2020, ĐH Duy Tân công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học dựa trên kết quả THI Tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong đó, điểm chuẩn trúng tuyển của khối ngành Khoa học Sức khỏe như sau: - Ngành Điều dưỡng Đa khoa: 19 điểm - Ngành Dược sĩ Đại học: 21 điểm - Ngành Bác sĩ Đa khoa: 22 điểm - Ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt: 22 điểm Đối với các thí sinh xét tuyển kết quả HỌC BẠ THPT vào các ngành thuộc khối ngành Khoa học Sức khỏe, bên cạnh điểm chuẩn trúng tuyển còn có thêm các tiêu chí phụ, trong đó: - Ngành Điều dưỡng (Tổng điểm 3 môn): 19.5 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên). - Ngành Dược, Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt (Tổng điểm 3 môn: 24 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên). Hợp tác quốc tế xây dựng chương trình chất lượng Với mong muốn đóng góp vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ĐH Duy Tân đã và đang tập trung xây dựng và phát triển khối ngành Khoa học Sức khỏe trở thành một trong những khối ngành trụ cột chính của trường. Vì thế, trong nhiều năm qua, ĐH Duy Tân không ngừng nỗ lực liên kết với nhiều trường đại học trên thế giới để chuyển giao chương trình đào tạo, thay đổi cách dạy và cách học, nâng cấp cơ sở thực hành.Tiêu biểu là quá trình hợp tác quốc tế giữa ĐH Duy Tân với các trường Y lớn tại Mỹ, như: - ĐH Illinois ở Chicago (UIC) - trường có chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất Mỹ, - ĐH Pittsburgh (UPitt) - xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu Y khoa hàng đầu của Mỹ (vừa qua cũng là trường đã tìm ra kháng thể chống COVID-19), - Cùng nhiều trường đại học khác như: o ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore), o ĐH Ben Gurion (Israel), o ĐH Burapha, o ĐH Khon Kaen và ĐH Mahidol (Thái Lan), o ĐH Sun-Moon và ĐH Dong-A (Hàn Quốc), o … ĐH Duy Tân hợp tác với nhiều đại học và bệnh viện lớn để hỗ trợ sinh viên học tập và thực tập Đối với ngành Bác sĩ Đa khoa, sinh viên sẽ được lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành về: Nhi tâm thần, Nhiễm lao - Bệnh phổi, Chấn thương Chỉnh hình, Ung thư, Ngoại thần kinh, Tai-Mũi-Họng, Nội da liễu, Ngoại nội tiết, Y học lâm sàng, Huyết học,… Đối với ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, sinh viên sẽ được tiếp thu những kiến thức mới nhất hiện nay như: Cấu tạo, chức năng và hoạt động của hệ nhai trong cơ thể người; Chẩn đoán và xử lý những bệnh Răng-Hàm-Mặt thông thường như: sâu răng, nha chu, viêm nhiễm răng miệng; Chẩn đoán và tiền xử lý một số bệnh Răng-Hàm-Mặt như: lệch lạc răng, mất răng, ung thư, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm chấn thương hàm mặt;…

ĐH Duy Tân ký kết với nhiều tổ chức để đào tạo và đưa sinh viên đi du học, tiếp cận các cơ hội việc làm

Đối với ngành Điều dưỡng, ĐH Duy Tân đã thiết lập mối quan hệ và ký kết hợp tác nhiều tổ chức như:

- Tập đoàn Suganuma Nhật Bản,

- Công ty cổ phần LC Partners,

- Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Seirei (Nhật Bản),…

cùng một số trường đại học ở Israel, Thụy Điển, Thái Lan, Philippine,… để tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học:

- Chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế có sự hợp tác của ĐH Duy Tân và ĐH FooYin, Đài Loan

… triển khai với lộ trình đào tạo 24 tháng. Khóa đầu tiên của chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế vừa tốt nghiệp, các học viên hoàn thành chương trình đã nhận được bằng Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (Master of Science in Nursing) do ĐH FooYin cấp.