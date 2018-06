Lùm xùm ở Sóc Trăng, Phòng GD-ĐT ép trường vì suất ăn học sinh?

Ngày 12/6, ông Lâm Văn Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Vương (P.6, TP Sóc Trăng, T.Sóc Trăng) cho biết: Lãnh đạo nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã họp để bàn về vấn đề Phòng GD – ĐT TP Sóc Trăng có công văn yêu cầu Trường Tiểu học Hùng Vương tiếp tục tái ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho học sinh dù phụ huynh của trường đã có ý kiến phản đối do đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh không đảm bảo chất lượng.

Theo Biên bản cuộc họp ngày 09/6 của Ban giám hiệu, Ban Thanh tra nhân dân nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhà trường đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT TP Sóc Trăng đề nghị cho nhà trường tự nấu ăn phục vụ học sinh nhưng không được chấp thuận.

Ngày 29/5,Phòng GD-ĐT TP Sóc Trăng có Công văn số 341/PGD ĐT với nội dung: “Năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Hùng Vương không được tổ chức nấu ăn tại trường cho học sinh bán trú, đồng thời cũng không được tổ chức đấu thầu nấu ăn tại trường để cung cấp suất ăn phục vụ cho học sinh bán trú vì thời gian công tác của hiệu trưởng còn không đầy một năm học (tháng 3-2019 nghỉ hưu)” và “Vì thời gian để thực hiện quy trình, thủ tục mời thầu cũng như xây dưng bếp ăn tại trường không đảm bảo tiến độ”.



Đồng thời, Phòng GD-ĐT còn yêu cầu “Trường Tiểu học Hùng Vương tiếp tục tái ký hợp đồng (với doanh nghiệp Ẩm thực 36-PV) để ổn định hoạt động của trường. Khi có Hiệu trưởng mới thì tiến hành tổ chức đấu thầu nấu ăn cho học sinh bán trú theo quy định”.

Theo Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương, những lý do mà Phòng GD - ĐT đưa ra là sự áp đặt, không thuyết phục, không tôn trọng ý kiến phụ huynh, không thực sự quan tâm đến chất lượng bữa ăn cũng như sức khỏe của các cháu.



Ban đại diện cha mẹ học sinh không thống nhất với chỉ định thầu theo công văn của Phòng GD-ĐT mà thống nhất cho đấu thầu công khai hoặc cho nhà trường tự nấu suất ăn phục vụ học sinh có sự giám sát của Ban giám hiệu, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo anh N.X.D (phụ huynh): “Phòng GD - ĐT là cơ quan quản lý cán bộ, giáo viên và công tác giảng dạy, còn việc tìm đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh là của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường.



Tiền ăn của học sinh bán trú của phụ huynh đóng góp, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và sức khỏe cho con em họ thì để phụ huynh quyết định, nhà trường quản lý, tại sao Phòng GD-ĐT lại can thiệp và chỉ định trường phải tái ký hợp đồng với Ẩm thực 36.



Không thể lấy lý do hiệu trưởng sắp về hưu mà không cho tổ chức đấu thầu hay cho trường tự nấu ăn phục vụ học sinh. Hiệu trưởng có về hưu thì còn có tập thể Ban giám hiệu, Công đoàn, phụ huynh tiếp tục thực hiện hợp đồng chứ”.

Biên bản cuộc họp cũng thể hiện ý kiến của bà L.K.H (Ban đại diện cha mẹ học sinh): Nếu không cho nhà trường tự nấu ăn thì “Đề nghị Phòng GD-ĐT cho đấu thầu công khai hoặc phải có buổi họp giữa đại diện Phòng GD-ĐT và Ban đại diện cha mẹ học sinh”.

Nhiều giáo viên cũa trường cho biết: Doanh nghiệp Ẩm thực 36 nhiều năm cung cấp suất ăn cho trường, nhưng năm nào cũng bị phản ánh không đảm bảo dinh dưỡng, có khi cơm còn sống, thịt kho hôm thì dai, bữa thì cứng. Một đơn vị cung cấp phần ăn cho học sinh như vậy tại sao lãnh đạo Phòng GD-ĐT lại buộc trường tái ký hợp đồng với họ”.

Còn theo hiệu trưởng Trường Lâm Văn Hải, “Trường đủ năng lực tự nấu ăn và đủ thời gian xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu công khai nhưng không được chấp thuận. Trong khi đó, doanh nghiệp Ẩm thực 36 cung cấp phần ăn cho học sinh, nhưng tự nấu ở nhà rồi mang vào, nhà trường và phụ huynh không quản lý được chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Để có ý kiến từ lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Sóc Trăng, chúng tôi nhiều lần liên hệ qua điện thoại với bà Dương Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng nhưng không có tín hiệu liên lạc. Đến cơ quan thì được một người ở đây cho biết “Trưởng phòng đi công tác”.

