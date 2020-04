Lưu học sinh quốc tế viết thư xin ở lại Việt Nam giữa mùa dịch COVID-19

Quảng cáo

Các lưu học sinh tại ký túc xá nhận được sự quan tâm và thông tin thường xuyên của các trường, nhằm bảo đảm không sinh viên nào bị bỏ lại phía sau.



Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên có 265 lưu học sinh trong đó đa số là lưu học sinh Lào cùng với lưu học sinh Trung Quốc, Mông Cổ, Mozambique và Nigeria. Hiện 62 lưu học sinh Lào và các nước khác đang ở trong ký túc xá của trường. Trường đã có thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh để hướng dẫn lưu học sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19.



Nhà trường tự sản xuất nước rửa tay và mua khẩu trang cho lưu học sinh. Các lưu học sinh ở tại ký túc xá được đo thân nhiệt hàng ngày và được hỗ trợ mua các nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, để bảo đảm nhu cầu học tập trực tuyến của lưu học sinh trong mùa dịch, trường bảo đảm wifi có đường truyền tốt tại phòng ở và thư viện.



Trong thời gian từ 1/4 tới hết 15/4/2020, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, lưu học sinh ở tại ký túc xá của trường hạn chế ra ngoài và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp chuẩn bị tết Lào, trường tổ chức cuộc thi viết, làm phim về "Tết Lào và thế giới" cho toàn thể lưu học sinh trong Trường.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 200 lưu học sinh đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Lào. Nhiều sinh viên đã về nước và hiện nay còn 26 lưu học sinh ở tại ký túc xá. Trường thường xuyên hướng dẫn và hỗ trợ điều kiện sinh hoạt cho lưu học sinh. Ban Quản lý ký túc xá cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên fanpage, giúp lưu học sinh kịp thời nắm bắt các thông tin thiết yếu.



Trong khi nhiều lưu học sinh lựa chọn về nước, Shiori Kinoshita - lưu học sinh Nhật Bản tại trường ĐH Ngoại thương - quyết định ở lại Việt Nam. Shiori cho biết, “Ở đây, tôi cảm nhận được sự ấm áp và yên bình của Việt Nam”. Shiori đang là sinh viên tại trường ĐH Kanda (Nhật Bản) đang trao đổi và học tiếng Việt tại trường ĐH Ngoại thương.



Trong bức thư xin ở lại Việt Nam, Shiori Kinoshita cho biết vì "em yêu Việt Nam lắm". Lá thư của Shiori viết, “Hiện tại, virus SARS-CoV-2 đang tràn lan trên toàn thế giới và mọi người đang gặp nguy hiểm. Mặc dù tình huống hiện tại đang rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam. Bởi vì tôi thật sự muốn học tiếng Việt tại trường ĐH Ngoại thương. Tôi thích sự ấm áp của người Việt Nam và sự ấm áp và yên bình của Việt Nam từ khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên”.



Shiori Kinoshita cho biết, việc đến Việt Nam học tiếng Việt đã khiến mình thay đổi các suy nghĩ và hiểu thêm về sự thân thiện của người Việt Nam. Shiori mong muốn “cảm tạ công ơn cho mọi người và làm việc cho Việt Nam”. Đây là lý do Shiori chăm chỉ học tiếng Việt. Bức thư bằng tiếng Việt của Shiori khiến nhiều người bất ngờ về khả năng tiếng Việt “cực đỉnh” của mình.



Như nhiều trường ĐH khác, trường ĐH Cửu Long chuyển sang hình thức học tập trực tuyến từ ngày 30/3/2020 và thực hiện cách ly an toàn tại ký túc xá. Phó trưởng ban đại diện lưu học sinh, anh Silimoungkhoun Souknilanh, học viên Cao học ngành Quản trị kinh doanh cho biết, nhờ sự chỉ đạo và động viên kịp thời của Đại sứ quán, Ban Giám hiệu, tất cả lưu học sinh vẫn luôn ổn định tâm lý, an tâm khi sinh hoạt và học tập trong khuôn viên khép kín của Nhà trường.



Ngoài việc yêu cầu các lưu học sinh chỉ sinh hoạt trong khuôn viên Ký túc xá, tuân thủ triệt để những hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam về phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Ban đại diện lưu học sinh đã động viên các lưu học sinh duy trì các hoạt động thể thao, trồng rau cải, phát huy tinh thần tự học, phân công các sinh viên lớp trên hỗ trợ và bổ túc thêm tiếng Việt cho các lưu học sinh đang học chương trình tiếng Việt.

Nghiêm Huê