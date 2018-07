Một số thí sinh có điểm cao bất thường

Sơn La: Tỉ lệ điểm 9 Toán cao gấp 3 Hà Nội, gấp 7 TPHCM

Cụ thể, trong top 11 thí sinh có điểm cao nhất nước, Sơn La có 1 thí sinh N.D với số điểm xưa nay hiếm như: Toán 9,6 điểm; Văn 9 điểm; Lịch sử 10 điểm; Tiếng Anh 10 điểm và Ðịa lý 8,25 điểm. Theo các chuyên gia, giáo viên, số điểm của thí sinh này khá bất thường, bởi hiếm có học sinh nào học tốt Toán lại có điểm Ngữ văn cao gần tuyệt đối và ngược lại. Ðiều đáng nói, điểm thi THPT Quốc gia của thí sinh này cao nhưng điểm thi thử trước đó tại trường THPT lại khá thấp. Cụ thể, Toán: 6,4; Ngữ văn 6,5; Tiếng anh 5,8; Lịch sử: 5,5; Ðịa lý 4,25.

Ngoài ra, theo phân tích, điểm trung bình môn Toán của Sơn La thấp nhất cả nước nhưng tỉ lệ điểm 9 lại cao gấp 3 lần Hà Nội, gấp 7 lần TP HCM. Trong khi TP HCM và Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao gấp nhiều lần tỉnh Sơn La, chưa kể ở hai TP lớn tỉ lệ học sinh giỏi tập trung khá nhiều.

Tương tự, ở môn Vật lý, Sơn La cũng có 13 em đạt điểm 9, chiếm 0,79% trên tổng số 1.340 thí sinh dự thi. Trong khi đó, với số bài thi cao hơn rất nhiều lần, nhưng TP HCM cũng chỉ có 39 điểm 10, chiếm khoảng 0,08%, kém Sơn La 12 lần.

Ðặc biệt, xét theo khối A1, Sơn La có 8 thí sinh từ 27 điểm trở lên, trong khi cả nước có 76 thí sinh. Ở môn Tiếng Anh, số thí sinh có điểm 9,6 cũng xấp xỉ số điểm 9 và 8.

Chiều ngày 18/7, PV Tiền Phong đã liên hệ với Giám đốc Sở GD&ÐT Sơn La ông Hoàng Tiến Ðức để tìm hiểu về những bất thường điểm số nhưng vị này từ chối trả lời vì bận họp.

Lạng Sơn: Rà soát những trường hợp điểm số cao bất thường

Mới đây, hình ảnh bảng điểm thi THPT bất thường được cho là của một số học sinh tại tỉnh Lạng Sơn lan truyền và gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo đó, trong danh sách 35 thí sinh trong bảng điểm này, mỗi thí sinh đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm vào số điểm tổng của 3 môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử; từ đó, dẫn tới tổng điểm thi của các thí sinh đều đạt ngưỡng từ 24 đến 27,9 điểm.

Làm việc với phóng viên Tiền Phong chiều 18/7, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc sở GD&ÐT tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2018 xác nhận, 35 thí sinh trong tổng số trên 100 thí sinh tự do thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động ở tỉnh. Theo quy chế tuyển sinh, đối với thí sinh tự do, số thí sinh này tập trung thi thành những phòng riêng tại điểm Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Ông Tuấn cho biết thêm: “Kết quả thi năm 2017 cũng có kết quả khá cao tương tự như năm nay”.

Ðáng chú ý; trong bảng điểm 35 thí sinh có điểm số “khủng” kể trên; có gần 20 em đạt điểm 8 đến 9,5 môn Lịch sử, có gần 30 em đạt điểm 8,9 môn Ngữ văn (trong đó có em đạt điểm cao đến 9,5). Hầu hết các thí sinh trong bảng điểm đều sinh các năm từ 1994 đến 1997, trong khi đó các thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018 chủ yếu sinh năm 2000.

Một diễn biến khác, có nhiều em học sinh học lực trung bình khá, trong quá trình học tập tại trường không có gì nổi trội lại có những điểm số cao vút, hơn hẳn những em đã từng đoạt giải qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ví như, trường hợp em Ngô Nhật H (sinh ngày 5/2/2000, số báo danh: 10000189). Em này có những điểm thi “ấn tượng”; bao gồm: môn Toán là: 9.0, Văn 8.73, Sử 1.75, Ðịa 4.50, GDCD 5.50, KHXH 3.32, Tiếng Anh 9.40.

Các phóng viên đề cập đến những trường hợp nêu trên, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ÐT Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin, ngành đã báo cáo lãnh đạo tỉnh và UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2018 rà soát lại các quy trình coi thi và chấm thi cũng như thẩm tra các trường hợp nghi vấn. “Khi có kết quả chính thức chúng tôi sẽ báo cáo tỉnh và thông tin cho báo chí. Tôi hẹn chiều thứ 6, ngày 20/7 sẽ có kết quả cụ thể”. Ông Tuấn nói.

Bộ GD&ÐT lập tổ công tác xác minh điểm thi tại Sơn La, Lạng Sơn Tối qua, Bộ trưởng Bộ GD&ÐT, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Phùng Xuân Nhạ đã ký hai quyết định thành lập tổ công tác của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh ÐH. Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng Sở GD&ÐT Sơn La, Sở GD&ÐT Lạng Sơn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Nhiệm vụ cụ thể của tổ công tác do tổ trưởng phân công. Các thành viên của tổ công tác được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước. NGHIÊM HUÊ

Nguyễn Hà - Nguyễn Duy Chiến