Một trường có 3 học sinh đạt giải cao nhất quốc gia trong kỳ thi IGCSE

3 gương mặt đạt Top in country của trường Wellspring bao gồm: Em Lê Tuệ Nhi với môn Computer Science (Khoa học máy tính), em Nguyễn Châu Anh với môn Global Perspectives (Viễn cảnh toàn cầu), và em Elizabeth Phạm Ngô Hoàng Lan với môn ESL – Speaking Endorsement (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2).Với kết quả đầy ấn tượng trong môn học của mình, em Elizabeth Phạm Ngô Hoàng Lan chia sẻ: “Khi biết mình đạt Top in country, em thấy rất vui và một chút bất ngờ. Em nghĩ là nhờ vào việc tích lũy được nền tảng tiếng Anh khá vững và toàn diện trong cả quá trình 7 năm học tại trường Wellspring, nên em không thấy quá vất vả với mục tiêu đạt điểm A*, nhưng kết quả đạt Top in country thì em cũng chưa nghĩ tới”.Ngoài kết quả đạt Top in Country của 3 học sinh, trường Wellspring còn đạt được kết quả ấn tượng trên toàn khoá: Năm nay Wellspring có 46 thísinh; trongđócó 02 họcsinhđạtđiểm A* trongítnhất 03 mônhọc. 43% đạt A-A* trongítnhất 03 mônhọc. 87% đạt B-A* trongítnhất 03 mônhọc. 93% đạt C-A* trongítnhất 03 mônhọc. Và 100% đạt D-A*.IGCSE là tên viết tắt của Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế. Đây là chứng nhận quốc tế phổ biến nhất thế giới cho cuối cấp THCS, trước khi tiến tới Cấp độ nâng cao (Advanced Level/A Level) hoặc nghiên cứu tiền đại học.Thang điểm của IGCSE dao động từ A*-G, với G là điểm thấp nhất. Ngoài ra, còn có U (Ungraded)- không có điểm. Điểm C là điểm đạt qua môn.Tại Việt Nam, chứng chỉ IGCSE được nhiều học sinh lựa chọn học tập để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ du học tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Nghiêm Huê