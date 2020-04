Ngạc nhiên với những sinh viên “con nhà người ta” ở Đại học tinh hoa

Lê Linh Đan - đạt điểm SAT Toán học tuyệt đối sau 2 tháng tự học

Điểm chung của 3 chủ nhân học bổng toàn phần ngành Quản trị Kinh doanh là các em đều là những “sát thủ tiếng Anh” - một điều kiện cần để có thể theo học với các giáo sư hàng đầu nước Mỹ tại VinUni. Riêng Lê Linh Đan, nữ sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi dù chưa từng một ngày học thêm em vẫn đạt 8,0 IELTS và 1.500 SAT.

Chứng chỉ SAT được coi là “tấm vé vào cửa” của các trường đại học Mỹ. Với mức điểm 1.500, Linh Đan “dư dả” để ứng tuyển vào các trường top 50 của nền giáo dục hàng đầu thế giới. Đặc biệt, với điểm số tuyệt đối 800/800 SAT Toán học, nữ sinh Nghệ An được đánh giá là có khả năng tuyệt vời trong phân tích và giải quyết vấn đề một cách logic. Điểm SAT Toán học tuyệt đối còn đưa Linh Đan “đứng chung” với nhóm 25% những sinh viên xuất sắc tại những trường top đầu thế giới như Harvard, Princeton hay MIT…

Chia sẻ về lý do từ bỏ dự định đi du học và chọn VinUni, nữ sinh xứ Nghệ cho biết cô được truyền động lực từ bố, một cán bộ quân đội, cũng là một “fan” lớn của Tập đoàn Vingroup.

Phương Linh chia sẻ, muốn học Quản trị Kinh doanh để phát triển nhãn hiệu thời trang riêng của bản thân và một chuỗi bán lẻ trong tương lai

Giống như rất nhiều học sinh chuyên khác, Phương Linh cũng lên kế hoạch du học ngay từ năm đầu cấp 3. Em đã tích góp cho mình một bảng thành tích đáng nể: Điểm trung bình lớp 10, 11 lần lượt là 8,7 và 9,1; IELTS 8,5; Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh cấp Quốc gia…

Ấn tượng hơn, nữ sinh chuyên Anh còn là thành viên Ban tổ chức Evandria - dự án nhằm quảng bá những giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử của người Việt đến với bạn bè quốc tế, Đại sứ cho Girl Up Vietnam - tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền lợi cho trẻ em gái... Đặc biệt, nhờ niềm đam mê với thời trang và tư duy sáng tạo vượt trội, Phương Linh từng được xuất hiện trên phiên bản online của tạp chí Photo Vogue Italy danh tiếng. “Bảng vàng” thành tích giúp Phương Linh giành một suất học bổng của London College for Fashion and Design – một trong những đơn vị đào tạo về thiết kế hàng đầu Anh quốc.