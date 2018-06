Nghệ An cảnh giác với gian lận thi cử công nghệ cao

Ngày 24/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: ”Công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2018 cơ bản đã hoàn tất. Tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, phương tiện để đảm bảo kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Có một thí sinh ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đăng ký 29 nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Ngoài ra, cũng có rất nhiều thí sinh đăng ký từ 16 đến 20 nguyện vọng. Trong đó, trường Đại học Vinh có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất với 8.971 nguyện vọng…”.

Cụm thi 28 đã sẵn sàng cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Theo quy chế của Kỳ thi THPT quốc gia, năm nay, khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước và nhận thẻ dự thi. Trường hợp bị mất giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Khi vào phòng thi, thí sinh phải trình thẻ dự thi, chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm thí sinh không được rời khỏi phòng thi.

Năm nay, các điểm thi cũng nhắc nhở thí sinh phải chú ý đến giờ thi trong lịch thi THPT quốc gia, vì chỉ cần vào muộn 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thi, thí sinh không được vào thi môn đó. Để đảm bảo kỷ luật trường thi, chống gian lận thi cử, thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Những thí sinh giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Cũng trong ngày 24/6, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đến kiểm tra về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia tại các điểm thi thuộc hai địa bàn huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Tại huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Đắc Vinh đã trực tiếp đến kiểm tra về công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh và THPT Nghi Lộc 4. Đây là hai điểm thi có hơn 1.000 thí sinh và 42 phòng thi. Hiện, công tác chuẩn bị thi đã hoàn thành, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh và công tác giám thị.

Tại thành phố Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Các điểm thi này có hơn 1.100 thí sinh với 52 phòng thi. Đến thời điểm này, mặc dù công tác chuẩn bị đã hoàn thành, nhưng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng lưu ý các điểm trường cần quan tâm đến công tác an ninh tại các điểm thi, cảnh giác với các hiện tượng sử dụng công nghệ cao.

Cảnh Huệ