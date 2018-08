Nghệ An kỷ luật cán bộ để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018

Ngày 12/8, ông Thái Huy Vinh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết sở này đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng vì vi phạm quy chế thi THPT quốc gia 2018.

Điểm thi của các thí sinh ở Nghệ An bị lộ trước ngày công bố. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, việc chấm thi, xử lý dữ liệu kết quả chấm thi tại cụm thi số 28 bảo đảm đúng theo quy chế thi và các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.Tuy nhiên, do chưa thực hiện nghiêm túc thông báo của bộ yêu cầu các địa phương không được công bố kết quả thi THPT quốc gia 2018 trước ngày 11/7, vào chiều 10/7, điểm thi của học sinh Nghệ An đã lan truyền trên một số trang mạng xã hội.Ông Dũng đã truyền dữ liệu không đúng quy định của bộ và phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.