Nghe phụ huynh kể chuyện 1 năm đi học 'nghề Làm Cha Mẹ'

Từ những bước đi đầu tiên trong việc phát triển đội ngũ truyền cảm hứng đến những khóa học được tổ chức khoa học, bài bản, hoạt động của Cộng đồng Nghề Làm Cha Mẹ đã để lại những dấu ấn tích cực, góp phần thay đổi quan điểm, nhận thức giáo dục của một bộ phận không nhỏ phụ huynh tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hạ Long và Hồ Chí Minh… Từ đó, góp phần tạo nên một thế hệ trẻ Việt Nam coi trọng trách nhiệm và lời nói, có đam mê riêng và tư duy sáng tạo, hào phóng chia sẻ với cộng đồng và không ngừng học tập chủ động, phát triển kỹ năng.

Trong quá trình làm việc, đội ngũ chuyên gia cùng ban điều phối dự án, những phụ huynh truyền cảm hứng đã tổ chức đóng gói giáo trình, chuẩn hóa nội dung của các khóa học. Đây là nền móng quan trọng để mở rộng hoạt động của Cộng đồng Nghề Làm Cha Mẹ về cả quy mô và chiều sâu trong năm 2019 - 2020.

Ra mắt các khoá học “làm cha mẹ" online cho phụ huynh cả nước

Trong năm 2019 - 2020, cộng đồng Nghề Làm Cha Mẹ dự kiến sẽ tăng cường quy mô các lớp học offline, đồng thời mở ra nhiều lớp học Online, các Talkshow livestream trực tiếp giải quyết các vấn đề của phụ huynh trong việc nuôi dạy con. Với bước phát triển này, phụ huynh trên cả nước có thể tiếp cận kho tài nguyên tri thức bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu. Bên cạnh đó, các hội thảo Hot Topics sẽ được đẩy mạnh với các chủ đề nóng hổi đang được phụ huynh quan tâm.

Tại buổi tổng kết, bà Trần Thị Huyền - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Edufit khẳng định: “Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng hoạt động của Cộng đồng Nghề làm cha mẹ, bằng tất cả những nỗ lực đóng góp trong khả năng cho phép, cả về nhân lực, trí lực, tài lực, vật lực,... - nhằm tạo ra và lan toả những giá trị thực tế, hữu ích, cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Mục tiêu ươm mầm thế hệ tương lai chủ động, tự lập, được phát triển tối ưu cả về trí tuệ và thể chất cho Việt Nam.”

Bà Trần Thị Huyền - Phó TGĐ Tập đoàn Giáo dục Edufit trao kỷ niệm chương cho đội ngũ Educator đồng hành cùng Cộng đồng Nghề Làm Cha Mẹ

Đội ngũ educator gồm các phụ huynh được đào tạo để chia sẻ kiến thức nuôi dạy con khoa học trong cộng đồng cha me cũng rất hào hứng với kế hoạch phát triển mới. “Không phải trường học nào cũng có thể xây dựng được hoạt động cộng đồng như những gì các thầy cô tại PTLC Quốc tế Gateway và Mầm non Sakura Montessori đã làm được. Cam kết từ đội ngũ lãnh đạo của tập đoàn giúp đội ngũ educator chúng tôi an tâm và tin tưởng vào lộ trình phát triển.”- Anh Nguyễn Chiến Thắng - Educator của Cộng đồng Nghề Làm Cha Mẹ chia sẻ.