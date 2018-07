Nghi vấn điểm thi bất thường ở Hà GiangTriệu tập những người liên quan

“Ðiểm cao tăng đột biến nên gây xôn xao”

Về kết quả thi năm nay, lãnh đạo Sở GD&ÐT Hà Giang thừa nhận: “Tỉ lệ học sinh đạt điểm cao có tăng đột biến nên gây xôn xao dư luận”. Theo lãnh đạo Sở này, ngay khi nhận được công văn của Bộ GD&ÐT, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh đã ký văn bản chỉ đạo gửi Hội đồng thi rà soát lại tất cả các quy trình. Ngay sáng 13/7, Chủ tịch hội đồng cùng thư ký làm việc, đã giao nhiệm vụ cho tất cả những người liên quan các khâu: công tác in sao, giao nhận đề, coi thi, làm phách, nhận bài, chấm... lắp ghép lại. Hội đồng sẽ lật lại toàn bộ các công việc. Tuy mai là ngày nghỉ nhưng tất cả những người liên quan phải thực hiện việc rà soát, theo đó phát hiện sai chỗ nào, trách nhiệm của ai người đó phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Sở này nói, khi chưa thực hiện rà soát, việc khẳng định có bất thường hay không chưa thể khẳng định được. Sở GD&ÐT Hà Giang chỉ có thể nói, trong quá trình làm thi, tất cả các khâu đều được làm nghiêm túc, đúng quy trình. Việc mở một túi đựng đề thi, bài thi đều phải có biên bản. Ví dụ, sau khi nhận bài thi ở các điểm thi, vận chuyển về điểm chấm thi là Trường THPT Chuyên Hà Giang thì 24/24h có bảo vệ và lực lượng an ninh giám sát. Ngoài ra, phòng còn có cả hệ thống camera giám sát từ hành lang, ai đi vào ra đều giám sát hết. Hà Giang sẽ rà soát từng bước một xem có sai sót chỗ nào hay không.

Tuy nhiên, trước mắt Sở GD&ÐT Hà Giang sẽ không có sự rà soát đặc biệt nào tới các bài thi của 36 thí sinh có điểm thi khối A1 cao đang được dư luận quan tâm. Hiện đơn vị này chỉ tập trung rà soát lại quy trình, cụ thể là các khâu trong việc sắp xếp, tổ chức kỳ thi, nếu xác định được quy trình có sai sót chỗ nào mới có bước tính toán tiếp theo. Ví dụ, quy trình chấm thấy sai, mới kiểm tra kỹ là sai chỗ nào. Còn trước đó, trong quá trình chấm thi, hội đồng chấm cũng đã rút phần trăm bài thi để chấm kiểm tra xác suất.

Có bất thường bộ sẽ chấm hậu kiểm

Ông Ngô Duy Viễn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong (TP Hà Giang) cho biết: Năm nay phổ điểm của trường đạt được không cao (từ 85-90%). Ông Viễn cho rằng, phù hợp với mặt bằng phổ điểm chung của các trường THPT trong toàn tỉnh.

Khi được hỏi, với kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục và cương vị Hiệu trưởng một trường THPT lớn của tỉnh Hà Giang thì ông có cho rằng phổ điểm của Hà Giang đối với khối thi A1 (Toán, Lý, Anh) có tới 36/76 em toàn quốc đạt điểm cao (9-10 điểm) thì có bất thường hay phi lý gì không, ông Viễn nói không dám nhận định kết quả này là cao hay thấp. Song ông khẳng định, Hà Giang liên tục nhiều năm có các em đạt điểm thi cao chứ không chỉ riêng năm nay, và đã có nhiều năm Hà Giang có tới trên dưới 20 em đạt 27 điểm trở lên, thậm chí có em đạt 29,75 điểm - đỗ thủ khoa đại học.

Trao đổi với Tiền Phong, chiều qua, cán bộ an ninh thuộc một phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang khẳng định, lực lượng an ninh và cảnh sát tham gia giám sát và bảo vệ kỳ thi hoàn toàn đúng quy trình. Vòng một là lực lượng thanh tra của Bộ, lực lượng của Sở GD&ÐT. Vòng hai và vòng vòng ba là lực lượng an ninh, cảnh sát đảm bảo mọi trường hợp người ngoài không được vãng lai, tiếp cận. “Lực lượng an ninh, công an làm tốt đúng quy trình, thậm chí vào đúng mùa mưa bão, lực lượng huy động phương tiện hỗ trợ các thí sinh di chuyển an toàn đến điểm thi", nguồn tin này khẳng định.

Trước những băn khoăn của dư luận và báo chí, ngày 13/7, Thứ trưởng Bộ GD&ÐT Nguyễn Hữu Ðộ cho biết, sau khi nhận được thông tin Bộ GD&ÐT đã chủ động có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của Hà Giang rà soát lại quy trình. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Ðộ, trong thực tế để làm được việc đó rất khó khăn vì về mặt kỹ thuật, quy trình đã đảm bảo từ đề thi trắc nghiệm với 24 mã đề khác nhau, thí sinh không có chuyện nhìn bài, trao đổi bài trong phòng thi. Các hỗ trợ trong việc coi thi gần như là không thể xảy ra. Còn gian lận trong thi cử đang yêu cầu rà soát lại quy trình xem có chặt chẽ không. Bộ cũng đã có quy chế chấm hậu kiểm, nếu phát hiện có bất thường sẽ chấm hậu kiểm tại các địa phương. Trước hết, việc xảy ra tại địa phương thì địa phương phải trực tiếp giải quyết, nếu địa phương giải quyết không xác đáng thì Bộ tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

