Nghi vấn điểm thi ở Hà Giang: Thí sinh tự do có điểm cao 'gây sốc'

Cụ thể, với môn Toán, cả nước có 564 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên, chiếm 0,06% tổng số bài thi thì Hà Giang có 57 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm trên 1%. Trong khi tỷ lệ này của Hà Nội là 0,1% và TPHCM 0,04%.

Môn Vật lý, cả nước có 596 bài thi đạt điểm 9 trở lên chiếm 0,15% thì Hà Giang có 65 bài, TPHCM có 39 bài và Hà Nội có 91 bài. Tương tự môn Hóa học, cả nước có 1.142 bài từ điểm 9 trở lên thì Hà Giang có 55 bài, Hà Nội có 138 bài và TPHCM có 121 bài.

Nếu chia theo khối, khối A1, cả nước có 24 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên, Hà Giang chiếm 16 thí sinh, khối A0, cả nước có 21 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên thì Hà Giang có 10, khối D7, cả nước có 5 thí sinh từ 28 điểm trở lên, Hà Giang đóng góp 4.

Một điều bất thường nữa là có những thí sinh điểm một số môn rất cao nhưng cũng suýt trượt tốt nghiệp. Thí sinh có số báo danh xxxx249 có điểm thi môn Toán 9,2, Lý 9,25, Hóa 9,25 (tổng điểm 3 môn là 27,70) nhưng điểm môn sinh học là 1,75 (gần với điểm liệt).

Thí sinh số báo danh xxxx 192 đạt 9,4 điểm môn Toán, ngoại ngữ đạt 9,4, Vật lý đạt 9,5 nhưng hóa học chỉ đạt 1,25 và sinh học đạt 2,75.

Mặt khác, quá trình trích xuất dữ liệu của 57 thí sinh có điểm thi môn Toán từ 9 điểm trở lên ở Hà Giang, trong số này, có nhiều thí sinh tự do. Theo tính toán của Tiền Phong thì có ít nhất 19 thí sinh tự do nằm trong số 57 thí sinh này.

Điểm thi những môn thi của những thí sinh tự do này phần lớn đều từ 9 trở lên. Thí sinh có số báo danh xxxx080 dự thi môn Toán, Ngoại ngữ và bài thi Khoa học tự nhiên thì đạt tới 4 điểm trên 9: gồm Toán 9,75, Ngoại ngữ 9,4, Vật lý 9,25, hóa học 9,5 nhưng Sinh học chỉ đạt 2,25 điểm. Thí sinh này có hai tổ hợp truyền thống đạt trên 28 điểm là Toán, Lý, Hóa (28,15 điểm) và Toán, Lý, Anh (28,05). Đó còn chưa kể các tổ hợp xét tuyển khác.

Tương tự, thí sinh có số báo danh xxxx165 đăng ký dự thi 4 môn thì cả 4 môn thi đều trên 9 điểm. Cụ thể, môn Toán 9,2 điểm, môn ngoại ngữ 9 điểm, môn Vật lý 9,5 điểm và môn Hóa 9,25 điểm.

Thí sinh số báo danh xxxx464 cũng dự thi 4 bài và cả 4 bài đều đạt trên 9 điểm như Toán 9,2 điểm, Ngoại ngữ 9 điểm, Vật lý 9,25 điểm, Hóa học 9,25 điểm...

So sánh tương quan với cả nước có thể thấy, cả nước có 17 thí sinh đạt 27 điểm trở lên cả 2 khối A và A1, riêng Hà Giang có 9. Nếu xét từ 27 trở lên đồng thời ở cả 3 khối, A, A1, D07, cả nước có 11 thí sinh thì Hà Giang có 9. Đặc biệt, trong nhóm 9 thí sinh này có 8 thí sinh tự do.

Bên cạnh đó, cả nước có 1 thí sinh đạt 28 điểm trở lên ở cả 3 khối thi A, A1, D07, đó cũng chính là thí sinh của Hà Giang. Đây lại là tự do.

Theo thông lệ, thí sinh tự do là những thí sinh đã tham gia kỳ thi THPT quốc gia ít nhất 1 lần. Vì lý do chưa đỗ tốt nghiệp, những năm trước chưa đỗ ĐH hoặc vì một lý do khách quan nào đó mà năm nay thi lại. Nhưng thi lại mà đạt với mức điểm cao và nhiều thí sinh tự do cùng đạt được như Hà Giang quả thật chưa từng có trong lịch sử thi cử của Việt Nam.

