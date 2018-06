Nghiêm túc nhưng không căng thẳng

Giám thị giám sát lẫn nhau

Hôm qua, 24/6, các thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi THPT quốc gia. Phóng viên đã có cuộc thị sát trực tiếp tại 4 điểm thi thuộc huyện Phú Xuyên, Hà Nội gồm: trường THPT Phú Xuyên A, THPT Phú Xuyên B, THPT Tân Dân, THPT Đồng Quan. Tại mỗi điểm thi, các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi đến từ rất nhiều trường khác nhau.

Một điều đặc biệt nữa là thí sinh của mỗi điểm thi được trộn lẫn từ tất cả các điểm thi khác của Phú Xuyên. Chính vì vậy, có thí sinh đi thi khá xa, khoảng 30km. Nguyên nhân là do sắp xếp thí sinh dự thi theo môn để tránh những lộn xộn trong quá trình diễn ra kỳ thi. Hai điểm thi THPT Phú Xuyên A và THPT Phú Xuyên B không có thí sinh nào dự thi môn Khoa học tự nhiên.

Còn theo lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội, không chỉ giám sát nghiêm túc thí sinh mà còn phải kiểm soát chặt chẽ hành vi của mỗi cán bộ, nhân viên trong phòng thi, điểm thi. Trước mỗi môn, các giám thị đều bắt thăm phòng thi để cố gắng hai giám thị chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong kỳ thi. Không những thế, giám thị 1 và giám thị 2 sẽ đổi vai trò cho nhau qua mỗi buổi thi. Theo PGS.Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Phó ban chỉ đạo thi TP Hà Nội, nếu giám thị A buổi sáng là giám thị 1 thì buổi chiều sẽ làm giám thị 2. “Đây là cách để tăng vai trò của mỗi giám thị nhưng đồng thời cũng để giám thị giám sát lẫn nhau” – ông Tớp nói. PGS.

Trao đổi với Tiền Phong trước kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định 63 tỉnh/thành phố đã lập Ban chỉ đạo thi do một Phó chủ tịch làm trưởng ban, phân công trách nhiệm cụ thể tới từng sở, ngành, đảm bảo cho kỳ thi được tổ chức tốt nhất. Một số nơi còn lập ra Ban chỉ đạo thi cấp huyện, giúp chuẩn bị và tổ chức kỳ thi ở các điểm thi được chu đáo (như Nghệ An).

Các Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ coi thi, thanh tra; rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất của điểm thi... Công an các tỉnh/thành đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là bảo mật đề, vận chuyển đề thi, bài thi, đảm bảo an toàn cho khu vực in sao đề thi, chấm thi. Các thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng để gian lận thi cử cũng được công an công khai và có hướng dẫn giúp giám thị nhận biết...

Qua thực tế kiểm tra và báo cáo từ địa phương, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã hoàn tất.

Năm nay Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương chú ý kiểm soát thiết bị công nghệ cao, có phương án bảo vệ, bảo mật đề. Cả giám thị và thí sinh tuyệt đối không được mang theo điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng vào phòng thi. Dù dùng hay không, người đó vẫn bị lập biên bản, hủy kết quả làm bài và xử lý trách nhiệm.

“Đây là kỳ thi quan trọng, chủ trương chỉ đạo của Bộ là làm nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh, từ cấp Bộ tới địa phương, mỗi nhà trường… đều đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh dự thi để đạt kết quả công bằng, khách quan nhất” – Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Thí sinh đến làm thủ tục thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Đề phân hóa cao, điểm 9-10 không dễ !

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, đề thi chính thức sẽ đúng theo cấu trúc trong đề tham khảo đã công bố, nội dung kiến thức lớp 11 ở đề chính thức chỉ chiếm 20%, còn chủ yếu là lớp 12.

Theo Thứ trưởng Độ, cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2018 ổn định như năm 2017. Câu hỏi về kiến thức cơ bản chiếm khoảng 60%, 40% còn lại là phân hóa. Nếu thí sinh làm tốt 60% kiến thức cơ bản không chỉ đỗ tốt nghiệp mà còn có cơ hội để đỗ vào nhiều trường ĐH. Với phần phân hóa, do đề thi tham khảo Bộ GD&ĐT công bố trước đây có nhiều băn khoăn vì khó hơn năm 2017, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng chỉ có ý nghĩa đối với thí sinh đăng ký vào các trường tốp đầu và sự cạnh tranh này là bình đẳng khi các quy định về đề thi áp dụng cho tất cả các thí sinh. “Rút kinh nghiệm năm trước, lần này Bộ đã tổ chức cân đối từng đề thi, để đảm bảo độ chênh lệch khó dễ giữa các đề là ngang nhau, đặc biệt phải có tính phân hóa. Tôi tin rằng, với đề thi năm nay, việc đạt được điểm 9-10 sẽ khó khăn hơn.” – Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay.

Một điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm nay là giảm thời gian giữa hai môn thi trong bài thi tổ hợp từ 20 phút xuống 10 phút. Khi được hỏi, các giám thị đều cho rằng thời gian rút xuống còn một nửa nhưng vẫn hoàn toàn kịp và không gây khó khăn.

Nghiêm Huê