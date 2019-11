Người trẻ cần chuẩn bị gì để bắt kịp tương lai?

Quảng cáo

Tại đây, các diễn giả tập trung giải đáp thắc mắc của người trẻ về việc chuẩn bị kỹ năng, kiễn thức gì để làm chủ tương lai, những tố chất mà các nhà tuyển dụng đã và đang tìm kiếm, … Hội thảo do Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức.Từ kinh nghiệm làm tuyển dụng, trước những thay đổi không ngừng của công nghệ, anh Trần Minh Duy (Phụ trách khu vực, Giám đốc điều hành Infinity Blockchain Ventures Malaysia) chỉ ra thực tế, kiến thức học được ở trường gần như không đủ cho công việc sau này, bởi những thứ bên ngoài trường học diễn ra quá nhanh.Trong khi trường học chưa kịp đổi mới nội dung giảng dạy thì việc chuẩn bị ở mỗi cá nhân rất quan trọng. Để làm được điều đó, theo anh Duy, người học cần tìm hiểu rõ, nắm bắt tốt công nghệ; nâng cao khả năng thích ứng ở nhiều môi trường, hoàn cảnh; tạo cho mình thái độ làm việc cầu thị, sẵn sàng tiếp cận cái mới; nên đầu tư chuyên môn ở lĩnh vực này và trang bị thêm khả năng ở một lĩnh vực khác, một trục chính là học hành bài bản, và trục phụ là tự học hoặc rèn luyện thêm.Từng học thạc sĩ ở nước ngoài, môi trường đa văn hoá giúp chị Lê Kim An Nhiên, Quản lý dự án tại công ty Green Horizon, hiểu được tính cần thiết của sự khác biệt và tôn trọng chúng, sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai đến từ mọi quốc gia, mọi nền văn hoá. Chị lý giải, “nếu không có khác biệt thì chúng ta không học hỏi được”.Bên cạnh đó, để hoàn thiện kỹ năng cho tương lai, người trẻ cần không ngừng đặt câu hỏi và thôi thúc bản thân tìm ra câu trả lời. Chị An Nhiên cho rằng, đây là cách giúp các nước Châu Âu phát triển như ngày nay.Theo anh Ngô Duy Quang (Quản lý Phát triển thị trường Đông Nam Á Công ty EcoStore), sự xuất hiện của công nghệ mới đòi hỏi con người không ngừng sáng tạo. Anh Quang nhận định, bản thân mỗi chúng ta cần sáng tạo để tụt hậu trong xã hội. Tuy nhiên, song hành với sáng tạo vẫn cần những cá nhân phản biện tốt để hiện thực hoá và làm thực tế hơn những ý tưởng.Vận dụng kỹ năng này vào công việc của hiện tại (quản lý thị trường Đông Nam Á), anh Quang chọn cách xây dựng đối tác ở mỗi quốc gia trong khu vực, tận dụng, kết hợp các nguồn lực trong công việc để tạo ra những giá trị cao hơn, hiệu quả hơn.Với kinh nghiệm từ New Zealand, ông Ben Burrowes (Giám đốc khu vực Đông Á, ENZ) chia sẻ, New Zealand luôn tập trung vào sự tiến bộ giáo dục, trong đó, nêu bật tầm quan trọng của học tập suốt đời và tối đa hóa cơ hội cho người dân cải thiện, nâng cao kiến thức.Quốc gia này đang đầu tư hàng triệu đô la, thực hiện nhiều dự án, chiến dịch giáo dục, để nâng cao kỹ năng, đặc biệt là dự án Tư duy mới (Think New) và chiến lược “Một quốc gia có đầu óc tò mò”, tạo cơ hội cho người trẻ, sẵn sàng với những thay đổi của thế giới.

Việt Linh