Nhà khoa học ĐH Duy Tân được trao Giải thưởng Nghiên cứu Trẻ lần thứ 10

Trong hơn 40 năm qua, Hội nghị Vật lý Lý thuyết đã trở thành diễn đàn khoa học thường niên uy tín góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Vật lý Lý thuyết cũng như các lĩnh vực liên quan. Năm nay, Hội nghị Vật lý Lý thuyết lần thứ 44 do Viện Vật lý (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Hội Vật lý Lý thuyết Việt Nam tổ chức đã diễn ra từ ngày 29/7 đến 1/8/2019 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Gần 160 nhà khoa học và giảng viên đến từ các trường đại học trong cả nước đã đến Hội nghị để trình bày các kết quả nghiên cứu cũng như các hướng phát triển mới trong các lĩnh vực:

· Vật lý Năng lượng cao;

· Hạt cơ bản, Hạt nhân, Thiên văn;

· Vật lý Phân tử, Nguyên tử, Quang lượng tử, Thông tin Lượng tử;

· Vật lý các Chất cô đặc (các Hệ điện tử, Vật liệu khối, Hệ thấp chiều, Cấu trúc nano,…);

· Vật lý các Chất mềm;

· Vật lý Sinh học; và

· Vật lý Liên ngành.

Để động viên, khích lệ đồng thời ghi nhận và tôn vinh các nhà nghiên cứu trẻ có những kết quả nghiên cứu xuất sắc, Hội Vật lý Lý thuyết đã thống nhất trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ thường niên cho các nhà khoa học dưới 35 tuổi, có thành tích nghiên cứu xuất sắc trong 3 năm gần nhất. Giải thưởng này được trao lần đầu tiên vào năm 2010 và tới nay đã có 10 nhà khoa học trẻ được nhận giải thưởng này. Trong số đó, từng có 3 nhà khoa học đến từ trường ĐH Duy Tân đã từng được trao giải thưởng này là:

· PGS. TS. Trần Hoài Nam: năm 2016;

· PGS. TS. Phan Văn Nhâm: năm 2014;

· PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng: năm 2012.

Điều đặc biệt nhất năm nay là Hội đồng giải thưởng đã quyết định trao giải cho ThS. Lê Tấn Phúc, một nhà nghiên cứu trẻ chưa có học vị Tiến sĩ (hiện đang học Nghiên cứu sinh năm thứ 3) bởi những thành tích nghiên cứu rất xuất sắc của anh.

GS. TSKH. Lê Văn Hoàng (bên phải) trao Giải thưởng Nghiên cứu Trẻ cho ThS. Lê Tấn Phúc tại Hội nghị Vật lý Lý thuyết 2019

ThS. Lê Tấn Phúc đã đạt được rất nhiều thành tích đáng trân trọng. Trong đó có:

· Giải thưởng Odon Vallet năm 2018 cho Nghiên cứu sinh xuất sắc nhất khu vực phía Nam,

và tiếp tục “góp mặt” trong danh sách các ứng viên cho giải Odon Vallet năm 2019.

Ngoài ra, ThS. Lê Tấn Phúc còn “sở hữu” 4 bài báo nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí Physical Review C - Tạp chí hàng đầu về Vật lý Hạt nhân của Hội Vật lý Hoa Kỳ (American Physical Society), trong đó có 2 bài báo ThS. Lê Tấn Phúc là tác giả liên hệ và 2 bài báo là đồng tác giả, cụ thể bao gồm:

• Bài báo “Renormalizing random-phase approximation by using exact pairing” đăng trên tạp chí Physical Review C 99, 064322 (2019);

• Bài báo “Study of bubble nuclei within the self-consistent Hartree-Fock plus exact-pairing approach” đăng trên tạp chí Physical Review C 97, 024331(2018);

• Bài báo “Level density and thermodynamics in hot rotating 96Tc nucleus” trên tạp chí Physical Review C 96, 054326 (2017);

• Bài báo “Effective restoration of dipole sum rules within the renormalized random-phase approximation” công bố trên tạp chí Physical Review C 94, 064312 (2016).

Tham dự Hội nghị Hội Vật lý Lý thuyết lần thứ 44 tại Quảng Bình, ThS. Lê Tấn Phúc đã được ban tổ chức mời trình bày báo cáo có chủ đề “Renormalizing random-phase approximation by using exact pairing” (tạm dịch: Công trình tái chuẩn hóa gần đúng pha ngẫu nhiên sử dụng lời giải chính xác bài toán kết cặp).

Trong niềm vui nhận giải thưởng danh giá, ThS. Lê Tấn Phúc chia sẻ: “Cảm giác khi biết tin mình được nhận giải thưởng Nghiên cứu Trẻ của Hội Vật lý Lý thuyết Việt Nam 2019 của tôi rất đặc biệt. Đó là sự vui mừng, đó còn là một sự vinh hạnh. Một điều đặc biệt khác tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là trong số 3 nhà khoa học của trường ĐH Duy Tân từng được trao giải thưởng này trước đó, có 2 người thầy mà tôi rất ngưỡng mộ và thân cận là PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng và PGS. TS. Trần Hoài Nam đến từ Viện nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng Dụng (IFAS) của ĐH Duy Tân, nơi tôi đang làm việc. Cả ba chúng tôi đều thuộc nhóm Vật Lý của IFAS và là 3 thành viên đầu tiên của nhóm này từ khi thành lập. Trong đó, thầy Hưng là người hướng dẫn Nghiên cứu sinh của tôi. Đây chính là một điều rất đặc biệt và vinh dự khi tôi đang trải qua con đường như các thầy của mình từng đi và lấy đó làm động lực để kiên trì trên con đường nghiên cứu”.

Là thành viên của Hội đồng xét Giải thưởng Nghiên cứu Trẻ của Hội Vật lý Lý thuyết, đồng thời trực tiếp trao danh hiệu danh giá cho ThS. Lê Tấn Phúc, GS. TSKH. Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch, Ban Chấp hành Hội Vật lý Lý thuyết cho biết: “Nghiên cứu sinh Lê Tấn Phúc có 4 công trình nghiên cứu đăng trên Physical Review C là tạp chí hàng đầu thế giới về Vật lý Hạt nhân và Năng lượng cao. Với năng lực nghiên cứu như vậy, Luận án Tiến sĩ của Lê Tấn Phúc hoàn toàn sẽ hoàn thành ở một level cao. Riêng với công trình được trao Giải thưởng Nghiên cứu Trẻ, ThS. Phúc đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về một hiện tượng quan trọng là tạo bong bóng trong hạt nhân. Để nghiên cứu vấn đề này, Phúc cùng các cộng sự đã dựa trên các lý thuyết hiện đại, một phần được phát triển bởi chính PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng. Ban Chấm giải đã bỏ phiếu 100% khi chọn trao giải năm nay cho ThS. Lê Tấn Phúc, dù đây là trường hợp rất đặc biệt khi ứng viên chưa có học vị Tiến sĩ. Khi trao giải, các thành viên trong Ban Chấm giải tin tưởng Lê tấn Phúc sẽ thành công và sẽ là nhà khoa học có tầm trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển của Vật lý Hạt nhân nói riêng và Vật lý Lý thuyết nói chung cho cộng đồng Việt Nam. Tại Hội nghị, tôi có vinh dự được chủ trì chuyên đề về Vật lý Hạt nhân. Trong đó, có rất nhiều báo cáo chất lượng đến từ các nhà khoa học người Việt và người Nhật đang làm việc tại ĐH Duy Tân. Điều này cho thấy, ĐH Duy Tân đang quy tụ rất nhiều các nhà khoa học tài năng cũng như ngày càng có nhiều nhà khoa học nước ngoài đến Việt Nam để cống hiến, góp phần thúc đẩy lĩnh vực Vật lý Hạt nhân phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

