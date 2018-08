Nhà khoa học ĐH Duy Tân với Công bố ISI đạt IF = 21.875

Bài báo thực sự gây chú ý khi được đăng tải trên tạp chí xếp thứ 4 trong tổng số 1.212 tạp chí của lĩnh vực Năng lượng và xếp thứ 10 trong tổng số 1.779 tạp chí thuộc lĩnh vực Khoa học Vật liệu với IF (Impact factor) = 21.875 thuộc SCI/ISI (Q1).

Là một nhà khoa học có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa Vật liệu, đồng thời nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn trong việc sử dụng các thiết bị thông minh, có kích thước nhỏ gọn nhưng có tính năng cao (như màn hình lớn hơn, chíp xử lý ở tốc độ nhanh hơn, tích hợp nhiều tính năng hơn trên một thiết bị,…) trong các ứng dụng đời sống, TS. Lê Hoàng Sinh cùng các đồng nghiệp đã lên ý tưởng phát triển một loại vật liệu dạng mềm giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái với hiệu suất sử dụng cao. Trong số các thiết bị dự trữ năng lượng thì Siêu tụ điện có nhiều điểm ưu việt hơn so với Pin như:

· Tốc độ sạc nhanh,

· Khả năng giải phóng năng lượng nhanh,

· Độ bền cao tới >100.000 chu kỳ sạc (gấp hơn 100 - 1000 lần so với Pin).

Trên nền tảng kiến thức sâu về Vật liệu, nhóm nghiên cứu của TS. Lê Hoàng Sinh đã quyết định chế tạo các siêu tụ điện dạng sợi dựa trên việc sử dụng giấy truyền thống của Hàn Quốc. Các siêu tụ điện dạng sợi sau khi sản xuất sẽ được may trực tiếp lên áo và sẽ thay thế hoàn toàn các vật liệu cứng cồng kềnh hoặc các thiết bị dán trực tiếp lên da, khiến không khí và mồ hôi không thể đi qua. Điều này là thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng các thiết bị thông minh nhỏ gọn, tiện lợi và hiệu quả trong sự phát triển nhanh chóng của Khoa học Vật liệu cũng như Công nghệ Thông tin ngày nay.

Nghiên cứu của TS. Lê Hoàng Sinh cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng được Tạp chí Advanced Energy Materials chấp nhận và cho đăng tải bởi ý tưởng khác biệt, có ý nghĩa xã hội với quy trình sản xuất thiết bị không quá phức tạp, có khả năng chế tạo ở quy mô lớn với hiệu năng cao. Tạp chí Advanced Energy Materials chỉ đăng tải những bài báo chất lượng nhất đã được Hội đồng thẩm duyệt, có liên quan đến các vật liệu được sử dụng dưới tất cả các hình thức khai thác, chuyển hóa và lưu trữ năng lượng. Chỉ số ảnh hưởng của Tạp chí Advanced Energy Materials tăng theo từng năm với IF năm 2016 đạt 15 và năm 2018 đạt trên 20. Hiện tại, Tạp chí Advanced Energy Materials được đánh giá là “kho dữ liệu” cung cấp các nguồn tài nguyên liên quan đến năng lượng tốt nhất.

Công bố quốc tế trên Tạp chí Advanced Energy Materials với IF = 21.875 của TS. Lê Hoàng Sinh và đồng nghiệp

Song hành với nghiên cứu siêu tụ điện dạng sợi trên giấy truyền thống Hàn Quốc, TS. Lê Hoàng Sinh cũng đang triển khai nghiên cứu sản xuất sản phẩm này trên một loại giấy truyền thống của Việt Nam, và hiện đã có những kết quả rất khả quan. Việc đưa giấy truyền thống của Việt Nam vào sản xuất ứng dụng thành công sẽ thực sự có ý nghĩa khi một sản phẩm truyền thống lại có thể tạo ra những giá trị hữu ích mới trong đời sống hiện đại.

Hướng đi này đang được TS. Lê Hoàng Sinh triển khai tại ĐH Duy Tân - nơi làm việc lý tưởng của sau khi anh nhận bằng Tiến sĩ tại ĐH Sungkyunkwan, Hàn Quốc năm 2013 cũng như sau một thời gian nghiên cứu Sau Tiến sĩ tại ĐH Aalto, Phần Lan. Trong quá trình nghiên cứu, TS. Lê Hoàng Sinh đã có 31 bài báo ISI, số trích dẫn theo google scholar là 339, chỉ số ảnh hưởng (H index) là 9. Khá nhiều công bố quốc tế của TS. Lê Hoàng Sinh có chỉ số khá tốt như: Advanced energy materials (IF 21.875), Advanced healthcare materials (IF 5.79), Journal of Power Sources (IF 6.947), Chemistry-A European Journal (IF 5.160), Nanotechnology (IF 3.404),...

Chia sẻ về đam mê nghiên cứu, TS. Lê Hoàng Sinh cho biết: “Thời gian nghiên cứu ở Hàn Quốc và Phần Lan, tôi đã học được ở các đồng nghiệp một tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao cùng niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đó cũng là hành trang tôi mang về ĐH Duy Tân và thích nghi tốt với môi trường nghiên cứu tại đây. Nhà trường đã hỗ trợ tôi rất nhiều khi xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại để tôi cùng các thành viên triển khai các nghiên cứu ứng dụng. Hơn hai năm làm việc tại ĐH Duy Tân, tôi đã có một số công bố quốc tế và đặc biệt là lần này với bài báo đăng trên Tạp chí hàng đầu Advanced Energy Materials có chỉ số IF đạt 21.875. Đây thực sự là sự khích lệ lớn và cũng là một kết quả rất tốt sau quá trình cống hiến trí tuệ cho niềm đam mê nghiên cứu khoa học của bản thân. Tôi có thể nhận định, nhiều nhà khoa học của Việt Nam thực sự rất giỏi nên không có nhiều ngạc nhiên khi có sẽ những công bố chất lượng hay giành được những giải thưởng lớn. Việc tạo một môi trường làm việc cùng một chính sách hỗ trợ tốt nhất sẽ đảm bảo cho điều đó ở Việt Nam trong tương lai”.

Các bạn có thể xem thêm thông tin nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế của ĐH Duy Tân tại đây: Công bố ISI năm 2017