Nhị Ngữ với ứng dụng Biletlingo: Công cụ học hàng chục nghìn từ tiếng Anh trong 3-4 tháng

Ông Nguyễn Tiến Nùng – Tác giả Nhị Ngữ - Bilet

Khách tham dự tại Hội trường Hội đồng Sư phạm Trường THCS Nghĩa Tân

Từ năm 2018, tác giả đã ra mắt “Cách học tiếng Anh bằng Nhị Ngữ” tại Hội trường của trường Đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội. Tại thời điểm đó, tác giả giới thiệu một bộ sách và trình bày sơ lược về ứng dụng Biletlingo. Trong buổi giới thiệu lần này, tác giả Nhị Ngữ và Công ty TNHH Nhị Ngữ - Bilet đã giới thiệu ứng dụng Biletlingo với gần 15.000 từ, cụm từ và 15.000 tình huống thực hành đi kèm. Các chủ đề này đều gần gũi với cuộc sống hằng ngày, phù hợp với chương trình học của học sinh, sinh viên từ tiểu học đến đại học. Trong đó, nhóm chủ đề “Tiếng Anh cho trường học” bao gồm hơn 6.000 từ, sát với nội dung của sách giáo khoa cải cách từ lớp 5 đến lớp 12.

Trước sự kiện, phóng viên có dịp trò chuyện với bạn Lương Hoàng Minh, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Thủ đô. Minh đã theo học chương trình Nhị Ngữ - Bilet gần 1 năm theo tìm hiểu trên mạng Internet. Khi đó, mẹ em mua cho Minh bộ sách để em tự học. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ, sau khi đã làm quen với cách học của chương trình, Minh ghi nhớ nhanh hơn. “Hiện nay, chương trình mới có thêm ứng dụng để học qua thiết bị thông minh và phần câu thực hành có gắn với How to và phần ôn tập Quiz để tự kiểm tra những kiến thức đã học càng giúp việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn”, Lương Hoàng Minh nhận xét.

Tham khảo thêm về cách học của Nhị ngữ - Bilet, anh Nguyễn Tiến Nùng, tác giả phương pháp học tiếng Anh bằng Nhị Ngữ, giải thích thêm: Cũng giống như tiếng Việt nếu chỉ học một từ đơn lẻ thì chỉ nhớ được một từ đó thôi. Nhưng khi đặt vào đúng ngữ cảnh thì việc học trở nên khoa học, logic hơn. Trong tiếng Anh cũng vậy, khi học một từ nào đó, ta sẽ không học từ đơn mà sẽ học theo một cặp từ, học cả cụm từ liên quan. Học cách này giúp chúng ta nhớ được từ dễ hơn, biết vận dụng đúng trường hợp, ngữ cảnh. Chẳng hạn, khi học từ "Temple - Thái dương", ta sẽ học luôn từ "Forehead - Trán"; khi học từ "Tiger - Hổ”, ta sẽ học luôn từ “Elephant - Voi”; khi học cụm từ “Wake up - Tỉnh dậy", ta sẽ học luôn cụm từ "Get up - Thức dậy"; khi học câu “Form is temporary – Phong độ là nhất thời”, ta sẽ học luôn câu “Class is permanent – Đẳng cấp là mãi mãi”… Những từ liên quan đến nhau như vậy nhưng rất nhiều người không biết nên khi nói chuyện với người nước ngoài, mình dùng từ không chính xác thì họ không hiểu hoặc hiểu sai.

Cặp “Temple + Head” trong ứng dụng Biletlingo Một trang hình ảnh của cặp “Temple + Head” trong ứng dụng Biletlingo Cặp “Form is temporary + Class is permanent” trong ứng dụng Biletlingo Một trang hình ảnh của cặp “Form is temporary + Class is permanent” trong ứng dụng Biletlingo Vấn đề là làm thế nào để tìm ra những cặp từ, cụm từ đó và biết chính xác chúng được người bản ngữ sử dụng, tác giả phải mất hơn 4 năm mới tìm ra hơn 40 nhóm chủ đề với khoảng 15.000 cặp từ, cụm từ. Về nguyên tắc, tất cả các cặp từ, cụm từ này đều có thể tìm được kết quả trực quan trên Internet. Ngoài ra, biết từ không chưa đủ! Để thực hành và nói một câu tiếng Anh dễ hơn, tác giả phát triển một kỹ thuật “How to” để xây dựng một câu hoàn chỉnh. Chẳng hạn để thực hành cặp “Temple + Forehead” thì tập luôn hai câu “How to massage your temples” và “How to hide a big forehead”. Tất cả những cặp từ và ví dụ thực hành này được đưa vào ứng dụng Biletlingo và được tích hợp với công cụ tìm kiếm Google. Khi thực hành, người học chỉ cần nhấn vào nút phát âm và nhắc theo. Trong trường hợp muốn kiểm tra bối cảnh sử dụng, chỉ cần ấn vào phần tìm ảnh hoặc tìm Web, người học sẽ tham khảo được nhiều thông tin liên quan trên Internet.

Hình ảnh của câu “How to massage your temples” trong ứng dụng Biletlingo Hình ảnh của câu “How to hide a big forehead” trong ứng dụng Biletlingo Không chỉ là một ứng dụng dạy tiếng Anh, với cách tư duy Nhị Ngữ - Bilet, đây sẽ là phần mềm mở ra một cách học mới, gây hứng thú học cho người học. Tiếp cận với chương trình Nhị Ngữ - Bilet, thầy giáo Bùi Việt Dũng, giáo viên Tiếng Anh phụ trách hệ song bằng Cambridge của Trường THCS Nghĩa Tân cho rằng, “Chương trình giúp cho cho giáo viên, học sinh có thêm lựa chọn và cơ hội để học tiếng Anh tốt hơn. Đặc biệt, tôi đánh giá cao phần nội dung Toán học-Vật lý học của chương trình được chắt lọc hơn giúp người học đỡ mất thời gian tìm xem nên lựa chọn phương án nào. Phần nội dung này đặc biệt hữu ích với các học sinh học song bằng tiếng Anh hệ Cambride của chúng tôi”, thầy giáo Bùi Việt Dũng cho biết. Hình ảnh của bộ “Tiếng Anh cho trường học” trong ứng dụng Biletlingo Hình ảnh của bộ “Toán học - Vật lý học” trong ứng dụng Biletlingo Nhị Ngữ - Bilet do ông Nguyễn Tiến Nùng tìm ra và phát triển cách đây hơn 4 năm. Đây là một cách học ngoại ngữ thông qua việc học tập cùng lúc ít nhất hai từ, hai cụm từ hoặc hai câu liên tiếp do người bản ngữ sử dụng. Những từ, cụm từ hoặc câu này có thể được ngăn cách bởi các từ như: “or”, “and” hoặc các biểu tượng, kí hiệu khác trong tiếng Anh; hoặc các từ, biểu tượng, kí hiệu tương đương trong tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác.

P.V