Nhiều điểm mới trong việc phát đề, thu bài thi THPT quốc gia

Ông Nam Nhật Minh, Phó trưởng phòng Quản lý thi và Tuyển sinh (Bộ GD&ĐT), về cơ bản kỳ thi THPT quốc gia được giữ ổn định như năm 2017 nhưng có một số điểm mới để tăng cường tính bảo mật, tính công bằng, khách quan cho kỳ thi. Cụ thể như, mỗi phòng thi có một cán bộ, giáo viên từ trường ĐH, CĐ cùng với một giáo viên giáo viên phổ thông coi thi. Mỗi điểm thi có một phó điểm trưởng là cán bộ trường ĐH, CĐ.

Về lịch thi, kỳ thi diễn ra từ ngày 24 đến 27/6. Điểm khác năm nay là thời gian làm bài giữa các môn trong tổ hợp môn KHXH và KHTN cách nhau 10 phút thay vì 20 phút như năm trước. Năm nay, bộ cũng yêu cầu thu đề thi, giấy nháp thi, giấy báo dự thi và các vật dụng liên quan mà thí sinh ghi đề lên đó. Điều này sẽ phù hợp thực tế vừa đảm bảo tổ chức thi an toàn, tránh các bất cập có thể xảy ra.

Công tác coi thi, năm nay cũng được bổ sung một số việc để đảm bảo quản lý chặt chẽ. Phiếu trả lời trắc nghiệm của mỗi phòng thi sẽ được in đủ, không in dư so với số lượng thí sinh trong phòng thi. Trường hợp thí sinh làm bẩn, rách, nhàu yêu cầu đổi phiếu trả lời phải lập biên bản thu giấy cũ và được thay mới bằng phiếu dự phòng từ trưởng điểm thi. Bài thi cũng được niêm phong an toàn đảm bảo bài thi của thí sinh được bảo quản chặt từ khi thu đến khi chấm thi.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cán bộ coi thi, chấm thi phải lấy mẫu chữ ký và lưu giữ để đối chiếu so sánh.

Một điểm mới trong năm nay là, việc phát đề thi cho thí sinh cũng được thiết kế theo sơ đồ quy định. Điều này được lý giải là để tránh trường hợp giáo viên có thể chọn một đề nào đó cho thí sinh cụ thể nào đó

Quy mô kỳ thi cũng không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Cụ thể, toàn quốc có 925.792 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh tự do là 53.784 em. Số thí sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp là: 237.326 thí sinh, số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ là 642.379 thí sinh.

Ông Minh cho biết, hiện tại các Sở GD&ĐT cũng như các trường ĐH đang tiến hành in sao đề thi. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi, đặc biệt trong công tác đăng ký dự thi, công tác chuẩn bị cho hoạt động tổ chức thi, ra đề thi và chấm thi.



Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi làm thi, làm cơ sở cho hội đồng ra đề thi THPT quốc gia tham khảo ra đề thi, nâng cấp phần mềm chấm thi trắc nghiệm nhằm tăng độ chính xác, khách quan trong chấm thi.

Nguyễn Hà