Nhiều nghiên cứu sinh học Viện Khoa học Xã hội dùng văn bằng 2 Đại học Đông Đô

Được biết, ngày 5/12/2018, Học viện Khoa học xã hội ra thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2019. Đợt này tuyển sinh dự kiến 86 chỉ tiêu cho 36 ngành.

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 công bố ngày 23/4/2019, tại Học viện Khoa học Xã hội có 27 thí sinh trúng tuyển vào 16 chuyên ngành.



Về điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, Học viện Khoa học Xã hội yêu cầu theo đúng quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ GD&ĐT (thông tư 08 năm 2017).

Theo đó, yêu cầu thí sinh về văn bằng ĐH loại giỏi hay bằng thạc sĩ, là tác giả bài báo khoa học, bài luận… đến năng lực ngoại ngữ phải có bằng tốt nghiệp ĐH ngành tiếng ngôn ngữ nước ngoài… hoặc các chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc IELTS từ 5.0 trở lên…



Chiều 23/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Mạnh Dũng, Chánh văn phòng Học viện Khoa học Xã hội cho biết trong danh sách 27 nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ trúng tuyển tại Học viện Khoa học Xã hội công bố vào cuối tháng 4/2019 có 6 đến 7 nghiên cứu sinh sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh hệ ĐH chính quy của Trường ĐH Đông Đô.



Sau khi công bố kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 của Học viện Khoa học xã hội, Học viện đã báo cáo gửi Bộ GD&ĐT.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ GD&ĐT khẳng định Bộ chưa cấp phép cho trường ĐH Đông Đô đào tạo văn bằng 2, Học viện cũng xin ý kiến của Bộ về những trường hợp thí sinh dùng văn bằng 2 tiếng Anh của trường ĐH Đông Đô để xét tuyển. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy Bộ GD&ĐT phản hồi.



“Hiện, Học viện cũng đang chờ Bộ GD&ĐT công bố chính thức có thu hồi văn bằng 2 tiếng Anh của trường ĐH Đông Đô hay không” – ông Dũng nói.

Vì Bộ công bố, Học viện mới căn cứ vào đó để hủy kết quả đầu vào nghiên cứu sinh của những học viên dùng bằng văn bằng 2 tiếng Anh của trường ĐH Đông Đô để đủ điều kiện đầu vào đợt 1/2019 hay không. Đồng thời, Học viện cũng đã yêu cầu những học viên này viết cam kết.



“Bằng tiếng Anh của họ là bằng thật, phôi bằng xịn, bởi vậy Học viện phải công nhận họ đủ điều kiện đầu vào. Chúng tôi không có lý do gì để từ chối. Nếu chúng tôi từ chối, họ có thể kiện. Chúng tôi chỉ cảnh báo học viên, nếu Bộ không công nhận văn bằng 2 tiếng Anh của Trường ĐH Đông Đô, Học viện sẽ hủy kết quả trúng tuyển đầu vào" – ông Dũng thông tin.



Chính vì vậy, những trường hợp sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh để xét tuyển đầu vào nghiên cứu sinh đợt 1 của Học viện khi chưa có ý kiến của Bộ GD&ĐT vẫn được công nhận kết quả.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa, sinh năm 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang, sinh năm 1962, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô; Phạm Vân Thùy, sinh năm 1981, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô; Lê Thị Lương, sinh năm 1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô.



Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT cũng khẳng định với báo chí trường ĐH Đông Đô chưa được Bộ cấp phép đào tạo văn bằng 2.



Trong khi đó, năm 2017, trường này thông báo tuyển sinh 17 ngành văn bằng 2. Còn năm 2018, thông báo tuyển sinh 2 ngành văn bằng hai.

Nghiêm Huê