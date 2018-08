Nhiều trường đại học phía Nam xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Cụ thể, trường đại học Sài Gòn năm nay chỉ tiêu tuyển sinh là 4.000 chỉ tiêu. Theo đại diện nhà trường, tính đến 15g30 ngày 12/8, trường có 3.814 thí sinh đã xác nhận nhập học (đạt 95,35%), chưa kể số thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện trong các ngày 11 và 12/8 nên trường này quyết định không tuyển nguyện vọng bổ sung.

Được biết, điểm chuẩn của trường năm nay với các ngành đào tạo giáo viên là 18 điểm (cao hơn 1 điểm so với mức tối thiểu chung của Bộ GD&ĐT); Các ngành khác từ 15 đến 16 điểm.

PGS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM cho hay, tính đến hết ngày 13/8, trường có 5580/5495 thí sinh đến nhập học so với chỉ tiêu. Như vậy, tỷ lệ nhập học so với chỉ tiêu đạt 101.56%, nhưng so với số thí sinh trúng tuyển chỉ đạt 90.79%.



Trong đó, có 44/64 (68.75%) ngành có tỷ lệ nhập học trên 90%. Ngành có tỷ lệ nhập học cao như công nghệ kỹ thuật Máy tính chất lượng cao tiếng Việt, CNTT chất lượng cao tiếng Việt, Kiến trúc... với tỷ lệ đạt 95%; Ngành Logistics, công nghệ kỹ thuật Hóa học,.... đạt 96%; Ngành ô tô chất lượng cao tiếng Anh đạt 98%.

Một số ngành có tỷ lệ nhập học thấp như: ngành kỹ thuật công nghiệp đạt 67%; ngành môi trường chất lượng cao tiếng Việt, ngành xây dựng chất lượng cao tiếng Anh cùng đạt 72%; ngành kế toán chất lượng cao đạt 79%.

Trường đại học Mở TPHCM tính đến ngày 12/8 cũng có số lượng đăng ký nhập học chiếm hơn 80%. PGS- TS Nguyễn Minh Hà, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, dự tính trường sẽ tuyển thêm chỉ tiêu ở một số ngành khó tuyển như công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, tuy nhiên số lượng và chỉ tiêu cũng như điểm nhận hồ sơ sẽ thông báo trong thời gian sắp tới.

Thí sinh đến nhập học tại trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, cho biết, hiện tại trường có khoảng 70% thí sinh đăng ký nhập học.



“Trường dự kiến sẽ tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu cho các ngành hệ đại trà: công nghệ vật liệu, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, an toàn thông tin. Hệ đại học chương trình đại trà trường nhận hồ sơ xét tuyển bằng hình thức học bạ với mức điểm từ 20 trở lên, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 18/8, với điểm thi THPT trường nhận hồ sơ bằng mức điểm trúng tuyển đợt 1”, ông Sơn nói.

Đối với hệ cao đẳng, ông Sơn cho biết, trường tuyển bổ sung 215 chỉ tiêu ở các ngành: công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm lương thực - thực phẩm, quản trị kinh doanh, quản trị nhà hàng - khách sạn, hướng dẫn du lịch, kế toán, điện - điện tử, công nghệ cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ may, ngôn ngữ Anh với mức điểm xét học bạ từ 15 điểm trở lên.

Trường đại học Nông lâm TPHCM dự kiến sẽ thông báo xét tuyển bổ sung tất cả các ngành đào tạo tại 2 phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận của trường từ 15 điểm trở lên.

