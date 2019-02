Những bạn trẻ Việt giành học bổng danh tiếng thế giới năm 2018

Chàng trai 18 tuổi giành 3 suất học bổng nghệ thuật "hiếm" của đại học Mỹ

Ngô Hoàng Long, người Việt phá vỡ kỷ lục cấp học bổng cho học sinh quốc tế của Học viện Interlochen (Mỹ) năm 2015 đã xuất sắc được 3 trường đại học gồm Học viện Peabody (trực thuộc ĐH Johns Hopkins), University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) và North Park Univer trong năm 2018.

Chàng trai 18 tuổi đỗ thủ khoa CĐ nghệ thuật Hà Nội (2009), thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2013). Cậu từng đoạt Giải Nhất bảng A độc tấu Guitar trong Liên hoan Giai điệu Guitar (2009), Giải Nhì cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng (toàn quốc) lần thứ nhất năm 2012 (Bằng khen Bộ Văn hóa), Giải Khuyến khích cuộc thi Guitar Quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2013, Danh hiệu “Tài năng trẻ” của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội năm 2013…

Trong bối cảnh các trường nghệ thuật tại Mỹ cắt giảm mạnh nguồn học bổng, trường hợp sinh viên quốc tế giành được những suất học bổng tiền tỷ như chàng trai Việt Ngô Hoàng Long không nhiều.

"Em đã rất cảm động khi nhận được phần học bổng rất lớn từ Peabody - John Hopkins (25.000 USD/ năm), North Park (30.000 USD/ năm) và từ UNCSA (toàn phần), vì những nỗ lực của em suốt 4 năm đã có kết quả tốt nhất mà em có thể mong đợi", Hoàng Long chia sẻ.

Dù thành công với hội họa, song Phan Đăng Hoàng vẫn kiên định với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang

Chàng họa sĩ 10X – người Việt đầu tiên nhận học bổng của ĐH danh giá nhất nước Ý

Khá bất ngờ, năm 2018 vừa qua, Phan Đăng Hoàng - chàng họa sĩ trẻ sinh năm 2000 người Nghệ An đã từng “đốn tim” các sao Việt với những bức vẽ truyền thần sao Việt sống động, y như thật trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận học bổng chuyên ngành thiết kế thời trang của trường đại học danh giá nhất nước Ý (Đại học Naba, đóng trụ sở chính tại Milano).

Ngôi trường được xếp hạng Top 20 trường thiết kế thời trang danh giá nhất thế giới năm 2017 theo trang Bof – The Business of Fashion. Tạp chí Domus đánh giá Naba là một trong những trường kiến trúc và thiết kế hàng đầu Châu Âu. Năm 1981, Naba đã được Bộ Giáo dục công lập chính thức công nhận (nay là Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu).

Phan Đăng Hoàng có niềm đam mê và năng khiếu hội họa từ năm 3 tuổi. Mê hội họa, chàng họa sĩ trẻ cũng mê thời trang từ nhỏ. Dù ở Nghệ An không có nhiều điều kiện học tập và phát triển nghệ thuật, nhưng nhờ quyết tâm và nghị lực, Hoàng đã tự mày mò nghiên cứu để theo đuổi đam mê và phát triển tài năng.

Chính nhờ sự cố gắng ấy, Phan Đăng Hoàng đã vượt qua hàng nghìn đối thủ trên toàn thế giới để nằm trong số 4 người vinh dự nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang tại đại học danh giá Naba.

Học bổng 11,3 tỷ đồng từ 5 trường nghệ thuật danh giá Mỹ

Dành tình yêu mãnh liệt cho hội họa, Trương Thanh Trà My (sinh năm 2000) là trường hợp học sinh Việt Nam hiếm hoi trong mùa tuyển sinh quốc tế năm 2018 trúng tuyển cùng lúc 5 trường đại học thuộc khối các trường danh giá về nghệ thuật của Mỹ, trong đó có Đại học Denison với gói hỗ trợ tài chính là 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trà My còn được các trường đại học khác chấp nhận với các gói hỗ trợ tài chính giá trị bao gồm: Parsons School of Design (xếp thứ hai thế giới về ngành Thiết kế, cấp 1,2 tỷ đồng); Cleveland Institute of Art (cấp 1,1 tỷ đồng); Miami University (cấp 2,6 tỷ đồng); Augustana College (cấp 2,7 tỷ đồng).

Vì đã học tiếng Anh từ lớp 1 và luyện giao tiếp tự tin từ bé nên khi sang Mỹ, Trà My không chỉ theo học chăm chỉ chương trình trên lớp, đạt điểm số cao mà còn hòa nhập rất nhanh với các bạn đến từ mọi quốc gia. Cô gái Việt đạt 1460/1600 điểm SAT; 115/120 điểm ở bài thi TOEFL.

Tại Mỹ, nữ sinh này tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi vẽ tranh và giành thành tích xuất sắc. Em đạt giải Nhất cuộc thi vẽ thị trấn Staunton (Mỹ) hai năm liên tiếp (2017, 2018); giải Ba cuộc thi vẽ tranh mùa xuân của hạt Richmond 2017; giải Danh dự trong cuộc thi Animal Action Art & Writing của International Fund for Animal Welfare (Quỹ cứu trợ động vật quốc tế) năm 2017.

Tự nhận xét về điểm mạnh hồ sơ vượt qua hàng nghìn ứng viên, Trà My cho rằng chính khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị lại gây ấn tượng cho Hội đồng tuyển sinh trường vì điều đó thể hiện rằng em đã sử dụng hiệu quả từng giây phút để hoàn thiện hàng chục tác phẩm tỉ mỉ từng chi tiết.

Nguyễn Thế Quỳnh (thứ 3, từ trái sang) giành học bổng toàn phần của Viện công nghệ Massachusetts năm 2018 (Ảnh: Lệ Thu).

Nguyễn Thế Quỳnh – cậu học trò đất Quảng Bình với 2 HCV Olympic Vật lý

Nguyễn Thế Quỳnh là cựu học sinh trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình, từng xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV) Olympic Vật lý quốc tế 2016, 2017; 2 Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (năm 2016, 2017). Chàng trai này có gia cảnh khá đặc biệt, mồ côi bố từ bé, Quỳnh sống với mẹ làm nghề buôn bán ở chợ Cộn, thành phố Đồng Hới.

Nguyễn Thế Quỳnh còn vừa nhận được thư trúng tuyển từ Viện công nghệ kỹ thuật số 1 thế giới MIT - Massachusetts Institute of Technology và Đại học Stanford.

Cậu bạn cũng là một trong hai học sinh tiêu biểu toàn quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong học tập.

Quỳnh bật mí: “Bài luận của em nói về thiên tai ở các vùng quê miền biển nghèo ở Việt Nam. Lớn lên tại Quảng Bình và đã chứng kiến sự phá hoại của thiên tai, em viết về tình trạng của người dân vì vật liệu xây nhà sơ sài, không chống chọi được bão, tình trạng thiếu điện, thiếu nước sạch mỗi khi cơn bão lũ trôi qua. Em mong muốn góp phần tìm giải pháp công nghệ để giúp con người chống lại thiên tai tốt hơn.

Đinh Quang Hiếu - "chàng trai vàng" Hóa học giành học bổng toàn phần 6,4 tỷ đồng của Viện công nghệ số 1 thế giới (Ảnh: Lệ Thu).

Đinh Quang Hiếu - Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018

Sinh năm 1999, Đinh Quang Hiếu (Tốt nghiệp lớp 12A1 Hoá trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) – nam sinh đạt 2 huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế được xem là “chàng trai vàng” của Hóa học Việt Nam.

Anh chàng này còn từng giành Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 49 năm 2017 tại Nakhon Pathom, Thái Lan (đứng thứ 9/297 thí sinh); Học bổng Hoa Trạng Nguyên năm 2017; Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 48 năm 2016 tại Tbisili, Georgia (đứng thứ 7/280 thí sinh). Với những thành tích nổi trội, Hiếu lọt top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Khi vừa được tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội thì Hiếu tiếp tục nhận học bổng khủng toàn phần cho 4 năm đại học. Mức học bổng trị giá 279.600 USD gần 6,4 tỷ đồng tại Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Theo Hiếu, bí quyết giúp bộ hồ sơ của em ấn tượng và thuyết phục được hội đồng tuyển sinh của ngôi trường tốt nhất thế giới chính là điểm mạnh về đam mê đối với khoa học. Ngoài các thành tích về học tập, các giải thưởng, thông qua bài luận của mình, Quang Hiếu đã chỉ ra cách mình sẽ dùng những kiến thức, nền tảng hoá học của mình để đóng góp cho cộng đồng. Cụ thể là em muốn dùng kiến thức về hoá học để xử lí các vấn đề về môi trường.

Bài luận của chàng trai Việt xoay quanh sở thích là bóng đá và mối quan tâm về vấn đề môi trường - đặc biệt là vấn đề về ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội.

Giành tấm vé danh giá đến MIT, Hiếu dự định theo đuổi ngành khoa học vật liệu. Ngành khoa học vật liệu gắn liền với 2 môn Hoá và Vật lí, là 2 môn học yêu thích nhất của Hiếu. Em hi vọng có thể nghiên cứu, chế tạo ra những loại vật liệu mới có thể giải quyết những vấn đề về môi trường hay năng lượng nhức nhối, đặc biệt là ở quê hương Việt Nam.

