Những câu chúc độc đáo dành cho thầy cô nhân ngày 20/11

Những lời chúc thầy cô ý nghĩa, tình cảm



1. Một người thầy tốt luôn mở cánh cửa để cho bạn tự bước vào. Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Nghề giáo là nghề duy nhất giúp bạn hiểu được mọi thứ trên đời, trong đó có nghề nghiệp. Chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11.

3. Em cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì có một người thầy luôn giúp em nhận ra được các năng khiếu của mình, là người soi bước và chỉ dẫn để em bước tiếp.

4. Chúc em sẽ ghi nhớ ơn thầy đã luôn miệt mài làm việc và cống hiến hết mình vì thế hệ học trò chúng em. Nhân ngày 20/11 đã đến, xin gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất.

5. Cảm ơn thầy, người dạy chúng em biết đọc, biết viết, biết đúng sai, biết những điều hay lẽ phải, đặc biệt là dạy chúng em biết ước mơ và vươn tới những ước mơ đó. Cảm ơn thầy vừa là người thầy, người hướng dẫn vừa là người bạn của chúng em.

6. Thầy đã dạy cho chúng em kiến thức, ý nghĩa thực sự trong cuộc sống, làm cho tương lai của chúng em thêm màu sắc, tươi sáng hơn. Nhân ngày 20/11, chúng em xin gửi tới thầy lời chúc tốt đẹp nhất.

7. Sự kiên nhẫn, đức hi sinh của thầy cô cần được tôn vinh mỗi ngày mỗi giờ, chứ không chỉ có một ngày trong năm. Chúng em chúc thầy mọi điều tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy chính là người thầy đáng kính nhất của chúng em.

8. Thầy không chỉ mang đến cho em kiến thức mà còn dạy em biết cách cư xử sao cho lễ phép, tử tế, dạy em những bài học vô giá. Chúng em cảm ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho chúng em.

9. Em cảm ơn thầy vì luôn là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn đường cũng như truyền cảm hứng cho em để em luôn nỗ lực.



10. Thầy không chỉ là người mang đến cho em các kiến thức mà còn là người mang tới cho em nguồn cảm hứng, dạy em các bài học hay về tính kỷ luật, trung thực. Chúc thầy luôn hạnh phúc, sức khỏe dồi dào để tiếp tục dạy dỗ những lứa học trò tiếp theo.

11. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, em xin gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất, cảm ơn cô đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức.

12. Cô luôn là người quan tâm, dạy dỗ em ân cần, chỉ bảo em từng li từng tí một. Đứa học trò có học lực yếu kém nhất lớp ngày nào bây giờ đã dần tiến bộ nhờ sự dạy dỗ của cô. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, em xin gửi tới cô những lời chúc chân thành nhất, chúc cô lúc nào cũng luôn vui tươi, mạnh khỏe để đưa tiếp thế hệ trẻ cập bến tương lai.



13.Cảm ơn thầy cô vì đã luôn chấp cánh cho những ước mơ của em để vươn tới thành công như ngày hôm nay.



14. Cảm ơn thầy cô, người đã làm cho thế giới của em thêm tốt đẹp, tươi sáng hơn.

15. Thầy chính là ánh sáng, chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người dẫn đường, ngọn hải đăng của thế hệ học trò chúng em. Chúng em cảm ơn thầy vì đã là người thầy đáng kính của chúng em.

16. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Em cảm ơn những gì cô đã luôn dạy bảo, hướng dẫn cho em trong suốt thời gian học cô.

17. Không phải dạy học ở trường mới được gọi là thầy. Con rất biết ơn những gì mà con đã được học từ thầy.

18. Em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy, cảm ơn thầy luôn giúp đỡ và quan tâm.

19. Mặc dù thầy luôn viết chữ bằng phấn trắng trên bảng đen nhưng thầy chính là người đã mang đến cho con cuộc đời tươi sáng, màu sắc tràn đầy.





Lời chúc ngày 20/11 hài hước nhưng vẫn ý nghĩa



Không thể thiếu những lời chúc 20/11 hài hước của những cậu học trò tinh nghịch nhưng đáng yêu được, với những lời chúc 20/11 hài hước mà vẫn tình cảm, trân trọng thầy cô của mình dưới đây.



1. Dù đi khắp 4 phương trời, em cũng luôn khắc ghi "tiên học lễ, hậu học văn". Nếu không có thầy/cô, sao con lớn nổi thành người. Ngày 20/11, kính chúc thầy/cô ngàn lời tốt đẹp nhất, chúc thầy/cô mạnh khỏe để tiếp thêm kiến thức cho lứa học trò tiếp theo.

2. Cô mang đến cho chúng em cuộc sống tốt đẹp, dẫn chúng em bước tới thế giới bao la. Cô à, dù ở xa, nhưng con vẫn luôn nhớ đến người thầy đáng kính là cô, muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến cô.

3. Dù em không còn là học trò ngày nào của cô nhưng em vẫn luôn hướng đến một nơi, một mái ấm gia đình thứ 2 thân yêu, trong mỗi bài giảng của thầy/cô dành cho chúng em, nhớ đến người thầy/cô của mình và nhớ về mái trường cho chúng em vững bước vào đời. Em cảm ơn thầy/cô đã vì tất cả, vì thầy/cô là người thầy đáng kính của chúng em.

4. Nhân ngày 20/11, em xin kính chúc thầy/cô kính yêu của em "Mạnh - Hạnh - Đạt"

5. Nếu như ai đó hỏi rằng "Thành công bắt nguồn từ đâu". Em sẽ trả lời ngay rằng, đó chính là cô, người mang tới cho em kiến thức, hàng trang để bước vào đời, chấp cánh ước mơ cho chúng em.

6. Cô ơi, mới ngày nào lớp học tụi em còn ríu rít bên những bài học của cô mà giờ đây chúng em đã khôn lớn nhưng vẫn nhớ những kỉ niệm thời học trò thân thương. Nhân ngày 20/11, chúng em chúc cô luôn trẻ trung và mạnh khỏe.



7. Tháng 11 đến gợi nhớ về một thời nhỏ dại, hồn nhiên ngây thơ bên bạn bè, thầy cô và tháng 11 đến, chúc thầy cô kính yêu của em mạnh khỏe, thành đạt, tiếp tục sự nghiệp "trồng người".

8. Nhân ngày 20/11, chúng em xin gửi thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất, những bó hoa tươi thắm. Em cũng giống như các bạn khác có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao to lớn cả thầy cô mang lại.

9. Không phải cha nhưng con vẫn gọi là thầy, không phải họ nhưng con vẫn gọi là cô bởi cha là người sinh thành ra con nhưng chính thầy/cô là người chèo đò để con cập bến, vươn tới ước mơ và thành công như ngày hôm nay.

10. Dù ở nơi xa, nhưng mỗi ngày 20/11 đến, con lại nhớ đến thầy và gửi đến thầy niềm tôn kính nhất.

11. Thầy ơi! Dù thời gian đi qua để lại những vết nhăn trên trán, làm tóc thầy thêm bạc nhưng tấm lòng yêu thương của thầy dành cho chúng em thì không bao giờ cạn kiệt. Chúc thầy ngày 20/11 mạnh khỏe, hạnh phúc.

12. Thầy ơi! Thầy đã dùng cả tình yêu thương của nhân loại để gieo những hạt giống mùa xuân, hạt giống ý tưởng, sức mạnh cho chúng em. Chúc thầy ngày 20/11 vui vẻ, mạnh khỏe và công tác tốt.

Lời chúc ngày 20/11 bằng Tiếng Anh



Bên cạnh những lời chúc 20 tháng 11 bằng tiếng Việt cũng có những lời chúc 20/11 được viết bằng tiếng Anh dưới đây:



1. You are not just a teacher to me, you are also an inspiration. Lucky to have you as a guide. Happy Vietnamese Teacher Day! (Với em, cô không chỉ là một người thầy, người mang đến cho chúng em những bài học vô giá, cô còn là nguồn cảm hứng bất tận khởi dậy cảm xúc học tập cho chúng em mỗi ngày. Em cảm thấy mình thật may mắn vì có một người thầy tận tâm như cô. Chúc mừng ngày của cô, ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11!)



2. The Award for the most wonderful teacher has been declared and it goes to You. Happy Vietnamse Teacher’s Day. I wish you and your family a good health, happiness and successful career as a teacher. (Giải thưởng cho người thầy của năm vừa chính thức được công bố, và người đạt giải không ai khác, chính là người đang đọc được dòng lời chúc này. Mừng ngày nhà giáo Việt Nam, em chúc thầy và gia đình sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc và công tác tốt”.



3. Wishing everyone a Happy Vietnamese Teacher’s Day! Saying thank you is not enough, thank teachers for the all the efforts they have put in to make you a better person in life. (Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em chúc thầy cô luôn tràn đầy hạnh phúc. Một lời cảm ơn thôi vẫn chưa đủ, cảm ơn thầy cô đã tận tâm cống hiến, dạy dỗ chúng em lên người như ngày hôm nay).



4. Life is a journey and your words have been a guiding light throughout. Happy Teachers’ Day. (Cuộc sống là một chuỗi hành trình dài, những câu nói, những bài học bổ ích của thầy luôn soi sáng, dẫn đường cho mỗi bước đường mà em đi. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, 20 - 11!)



5.The best teachers always teach from the heart and not from only the books. Happy Vietnamese Teacher’s Day! (Người thầy có tâm, có tài dạy bảo chúng em bằng cả trái tim chứ không chỉ kiến thức trên sách vở. Chúc mừng ngày của thầy cô, ngày nhà giáo Việt Nam!).

Đỗ Hợp (tổng hợp)