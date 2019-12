Những điều thú vị ở quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á

C. Bồ Đào Nha

Đáp án C. Đông Timor là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ đầu thế kỷ 16. Cách đây 13.000 năm, đảo Timor đã có cư dân đến sinh sống. Năm 1509, các thương nhân Bồ Đào Nha bắt đầu đến đảo này, lập thuộc địa đầu tiên ở Lifau (nay là quận Oecussi), sau đó mở dần phạm vi thuộc địa ra toàn đảo Timor. Từ năm 1942 đến năm 1945, phát xít Nhật xâm chiếm Timor, dùng làm căn cứ chống Australia và quân đồng minh. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Bồ Đào Nha quay lại Đông Timor và coi đây là một tỉnh hải ngoại của mình. Theo trang thông tin Đại sứ quán Đông Timor ở Washington D.C, năm 1975, Bồ Đào Nha đột ngột rút khỏi Đông Timor. Đến này 28/11/1975, đảng FRETILIN của Đông Timor đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Bồ Đào Nha. Tuy nhiên chỉ chín ngày sau, khi tuyên bố độc lập của Đông Timor chưa được quốc tế công nhận, đất nước này đã bị Indonesia xâm chiếm, rất nhiều cư dân bản xứ bị giết hại, làng mạc bị thiêu trụi. Liên Hợp Quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu Indonesia rút quân khỏi Đông Timor và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân đất nước bé nhỏ này. Tháng 1/1999, Tổng thống Indonesia là Habibie lên nắm quyền thay tổng thống Suharto. Ông đã thay đổi lập trường đối với Đông Timor, để Đông Timor lựa chọn giữa tự trị và độc lập. Một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức với 78,5% cử tri chọn độc lập. Điều này dẫn đến những vụ xung đột bạo lực dữ dội. Ngày 20/9/1999, một lực lượng gìn giữ hòa bình (INTERFET) do Australia dẫn đầu, đã can thiệp để tái lập trật tự, chấm dứt bạo loạn, sau INTERFET được thay thế bằng lực lượng của Liên Hợp Quốc - UNTAET. Ngày 20/5/2002, Đông Timor tuyên bố độc lập.