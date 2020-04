Những tỉnh thành nào cho học sinh quay lại trường từ hôm nay?

Quảng cáo

TP Hải Phòng: Đã quyết định cho học sinh quay lại trường học từ ngày 23/4. Trong đó, học sinh lớp 9, lớp 12 sẽ đi học trước, các khối còn lại sẽ đi học vào ngày 27/4. Hải Phòng yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên phải đeo khẩu trang trong suốt giờ học; các nhà trường đo nhiệt độ học sinh trước giờ vào lớp.

Nghệ An: Chiều 22/4, Sở GD&ĐT cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt phương án cho học sinh THPT đi học trở lại đầu tuần tới (27/4); học sinh THCS, tiểu học, trẻ mầm non quay lại trường học từ đầu tháng 4/5.

Hà Nội: Theo dự kiến của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh THCS, THPT, học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ đi học từ ngày 4/5; trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học từ 11/5. Hà Nội hiện là địa phương triển khai mạnh mẽ việc dạy học trực tuyến và truyền hình, kể cả bậc tiểu học, trẻ lớp 1 cũng được dạy học trực tuyến nhiều môn gồm: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Đạo đức, Mỹ Thuật…

Học sinh đi học trở lại vẫn thực hiện đủ các biện pháp phòng dịch.

Hải Phòng: Học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ hôm nay (23/4); học sinh các khối lớp còn lại đi học từ ngày 27/4. Học sinh vẫn phải đeo khẩu trang suốt quá trình học.

Yên Bái: Hôm nay (23/4) học sinh lớp 9, 12 đến trường sau nhiều tuần nghỉ. Sau ngày 27/4 sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để có phương án cho học sinh các khối lớp còn lại quay lại trường học từ đầu tháng 5/2020.

Hải Dương: Hôm nay học sinh THPT đến trường; các bậc học khác dự kiến đầu tháng 5.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ 27/4; các bậc học khác chờ thông báo mới.

Sơn La: Sau nhiều tuần nghỉ học, UBND tỉnh này đã quyết định cho học sinh lớp 9, lớp 12 quay lại trường học trong tuần tới. Học sinh các khối lớp khác đi học từ 4/5.

Long An: Cho học sinh lớp 9, lớp 12 quay lại trường học trong tuần tới (27/4). Học sinh các khối lớp khác của bậc THCS, THPT còn lại đi học từ 4/5; trẻ mầm non, tiểu học đi học từ 11/5.

Gia Lai: UBND tỉnh quyết định cho học sinh quay lại trường học từ 23/4. Yên Bái chỉ cho học sinh lớp 9, 12 đến trường, sau ngày 27/4 sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để có phương án cho học sinh các khối lớp còn lại quay lại trường học từ đầu tháng 5/2020.

Cần Thơ: Chiều ngày 22/4, lãnh đạo TP quyết định cho học sinh THPT, học sinh lớp 8, lớp 9 đi học trở lại từ ngày 4/5; học sinh tiểu học, học sinh lớp 6, lớp 7 đi học từ 11/5; riêng trẻ mầm non đi học từ 18/5.

Thanh Hoá: Cho hơn 300.000 học sinh THPT, THCS tỉnh Thanh Hoá đi học trở lại Ngày 21/4.

Cà Mau, Thái Bình là 2 địa phương cho học sinh quay lại trường học sớm nhất trong cả nước (20/4). Trong đó, Cà Mau chỉ cho học sinh lớp 9, lớp 12 tới trường; Trong khi Thái Bình quyết định cho học sinh THPT và học sinh lớp 9 tới trường.

Ngoài ra, các địa phương thuộc nhóm ít nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 như: Đắk Lắk, Long An, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Vĩnh Long dự tính sẽ cho học sinh quay lại trường học từ ngày 27/4 và đầu tháng 5/2020.

Như vậy, sau thời gian học sinh học trực tuyến, truyền hình đến thời điểm này nhiều địa phương đã mở cửa trường học để dạy học. Những địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, tiếp tục nghỉ học chờ quyết định mới của UBND các tỉnh, TP.

Các trường được yêu cầu chuẩn bị các tình huống



Để đón học sinh quay lại trường học, các trường không chỉ khử trùng từng ngóc ngách trường lớp, thau rửa thiết bị dạy học mà còn phải lên các phương án nếu học sinh bị ho, sốt.

Thầy Trần Đăng Khoa, Bí thư đoàn Thanh niên, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Thái Bình) cho biết, ngoài việc đo nhiệt độ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nhà trường cũng lên 2 kịch bản nếu phát hiện học sinh ốm sốt.

Phương án 1, buổi sáng học sinh đến trường, nhân viên y tế, cán bộ Đoàn đo nhiệt độ ở cổng. Nếu nhiệt độ bình thường, các em sát khuẩn tay và vào lớp.

Phương án 2, nếu phát hiện học sinh có nhiệt độ cao, ngay lập tức học sinh được đưa ra một góc riêng, gọi nhân viên y tế trường học đến đo lại lần nữa. Có học sinh do đạp xe, chạy nhanh đến trường nhiệt độ hơi cao, đứng 5-7 phút đo lại lần 2 bình thường.

Vì thế nếu đo lại lần 2 nhiệt độ vẫn cao hơn mức bình thường lập tức được đưa đến phòng cách ly do nhà trường chuẩn bị sẵn. Ở đó, học sinh được nhân viên y yế giám sát, nhà trường liên hệ Trung tâm kiểm soát bệnh tật của TP hoặc Bệnh viên đa khoa tỉnh để có phương án xử lý.

Để nắm bắt sức khoẻ học sinh hàng ngày, cán bộ lớp có danh sách cập nhật nhiệt độ, tình trạng sức khoẻ học sinh. Sau mỗi ngày, tờ khai này được nộp về Đoàn trường lưu giữ. Trong lớp học, giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang suốt buổi học.

Lãnh đạo Hà Nội dự tính, nếu tình hình dịch bệnh ổn định sẽ cho học sinh quay lại trường học từ đầu tháng 5. Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, đến thời điểm này, các nhà trường đã phun khử khuẩn trường lớp 6 lần chuẩn bị điều kiện cho học sinh quay lại trường học. Sở tổ chức hai hội nghị trực tuyến yêu cầu tất cả hiệu trưởng các trường phải có mặt để nắm nội dung. Trong đó, Sở yêu cầu, luôn sẵn sàng mọi điều kiện cho học sinh quay lại trường học. Các nhà trường phun khử khuẩn, thau rửa các thiết bị trường học 1 lần/ ngày. Mỗi trường học được yêu cầu lắp thêm vòi nước rửa tay, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và mua nhiều thiết bị đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở yêu cầu, các nhà trường phải chuẩn bị phương án cho việc cách ly học sinh có dấu hiệu ốm, ho, sốt để xử lý kịp thời. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trước đó, các nhà trường thông báo phụ huynh kiểm tra sức khoẻ học sinh, nếu có dấu hiệu bất thường, các em nên ở nhà để theo dõi.

Học sinh phải đeo khẩu trang

Thái Bình cùng với Cà Mau là địa phương đầu tiên cho học sinh quay lại trường học sau nhiều tuần lễ nghỉ để phòng chống dịch. Lãnh đạo các Sở GD&ĐT này cho biết, họ đều phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn, không để học sinh, giáo viên có dấu hiệu ốm, sốt tới trường. Trong đó, Cà Mau chia nhỏ lớp học, cho các em ngồi theo hình chữ Z, đảm bảo khoảng cách 2m/ học sinh.

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình khẳng định, các nhà trường được chỉ đạo để chuẩn bị kỹ các phương án cho học sinh quay lai trường học trên tinh thần, nguyên tắc phải đảm bảo an toàn cho học sinh. Do đó, ban đầu chỉ cho học sinh THPT và lớp 9 đi học vì các em ở khối lớp lớn, có ý thức bảo vệ bản thân và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Để giảm tải số học sinh đến trường, Sở yêu cầu các nhà trường xếp lịch học 1 buổi/ ngày. Khối 11 và 12 học buổi sáng, khối 9 và khối 10 đi học buổi chiều. Tuyệt đối, trong thời gian này, các nhà trường không được tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá, không tổ chức chào cờ; học sinh hạn chế đi lại giữa sân trường trong giờ giải lao; không cho người lạ vào trường; giáo viên nhắc học sinh rửa tay thường xuyên…

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, để đảm bảo giãn cách xã hội khi học sinh quay lại trường học các nhà trường nên đảm bảo khoảng cách ngồi 1,5m giữa các học sinh và tách lớp học để không quá 20 em/lớp. Một điểm khác với khuyến cáo của Bộ Y tế trước đó là học sinh tới trường không phải đeo khẩu trang thì lần này, Thứ trưởng Độ cho rằng, học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế mà có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.

Hà Linh