Những trường ĐH nào điều chỉnh thời gian tuyển sinh vì Covid-19?

ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố lùi lịch thi đánh giá năng lực. Những trường ĐH xét tuyển kết quả kỳ thi này cũng phải lùi theo. Năm nay, trường ĐH Nguyễn Tất Thành có nhiều phương án tuyển sinh và được điều chỉnh để phù hợp với tình hình học sinh THPT phải nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19. Phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 lùi 1 tháng so với mọi năm theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;Phương thức xét tuyển kết quả học bạ , thí sinh có thể lựa chọn đạt 1 trong các tiêu chí được trường đưa ra. Trong đó, có tiêu chí chỉ cần tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12. Với phương thức này, nhà trường dự kiến chia làm 10 đợt tuyển sinh, trong đó đợt đầu tiên từ ngày 6/4 đến 31/5 và đợt cuối từ 21/9 đến 4/10;Đối với phương thức thi tuyển đầu vào do nhà trường tổ chức, thời gian thi 2 đợt sẽ lùi sang ngày 16/8 và 6/9 (lịch thi được công bố trước đó vào ngày 12/7 và 16/8); Phương thức xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM theo lịch thi của ĐH này. Ngoài ra, lịch thi năng khiếu tại trường cũng lùi lại, gồm 3 đợt: đợt 1 (ngày 7/8), đợt 2 (ngày 21/8), đợt 3 (ngày 4/9).Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Văn Hiến công bố điều chỉnh phương thức xét tuyển và thời gian xét tuyển. Theo đó, trường đưa ra đến 3 hình thức xét tuyển học bạ để thí sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển và hoàn thành hồ sơ nếu thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài mà không cần đợi kết quả học kỳ II lớp 12.Còn với các phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia 2020, theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, nhà trường cho biết sẽ được điều chỉnh theo lịch chung của Bộ GD&ĐT và của ĐH Quốc gia.Đối với kỳ thi riêng do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức cho ngành năng khiếu nghệ thuật, lịch thi dự kiến được dời vào ngày 12/8 và 4/9.Trường ĐH Hùng Vương vừa có kế hoạch điều chỉnh lịch học học kỳ II năm học 2019-2020 và thông báo rộng rãi cho sinh viên. Theo đó, thời gian dự kiến tiếp tục học kỳ II là vào ngày 30/3 và kết thúc vào ngày 12/6/2020. Trong năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ không tổ chức học kỳ hè.

Nghiêm Huê