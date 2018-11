Những vụ bạo hành học sinh 'kinh hoàng' như thời trung cổ

Vụ việc giáo viên chủ nhiệm N.T.P. Thủy (SN 1977) bắt 23 học sinh mỗi người tát bạn cùng lớp 10 cái xảy ra tại lớp 6.2 trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngày 19/11 đã khiến dư luận xã hội không khỏi bức xúc.

Theo lời tường thuật của gia đình, cháu P.A kể: “Buổi sáng đến lớp, cháu nói chuyện riêng với một bạn bên cạnh. Thế nên, cô giáo bảo cháu là kể từ hôm nay phải uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Cô bảo bạn cùng lớp đi vắt một cốc cho cháu uống. Lúc đầu cháu không uống, cô liền đếm 1,2,3 và bảo: "Có uống không?".

Cháu đưa cốc nước lên và uống hết nửa cốc. Nhưng cô bảo cốc nước loãng quá nên bảo bạn đi vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt cháu uống. Sau đó, cô bảo cháu vào lớp súc miệng bằng nước sạch”.

Chiều 5/4, Trường Tiểu học An Đồng đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô Nguyễn Thị Minh Hương vì vi phạm đạo đức nhà giáo.

Bà Vũ Thị Sen, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thừa nhận có sự việc trên và đã làm việc với thầy Quốc. Tuy nhiên, thầy Quốc vẫn tái diễn, do đó, Nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật và đưa ra hướng xử lý thích hợp để phụ huynh an tâm. Theo phản ánh của một số phụ huynh, giáo viên này thường sử dụng hình thức tát vào mặt và đá vào mông khi học sinh mắc lỗi. Thầy giáo Quốc đã bị đình chỉ công tác.

Sau khi họp đội đồng kỷ luật, nhà trường đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với 3 giáo viên.

. Ngày 28/8/2018, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip ghi lại hình ảnh lớp mầm non của trường Mầm non Cầu Vồng (TP Ninh Bình)với nhiều trẻ đánh hội đồng một bạn học sinh khác trong lớp. Tuy nhiên các cô giáo dù ở xung quanh và nhìn thấy nhưng không hề có hành động can ngăn khiến nhiều người phẫn nộ.Sự việc trên xảy ra vào buổi trưa ngày 28/8 tại một lớp học thuộc trường Mầm non Cầu Vồng.Thời điểm này, các cô đang tổ chức cho các cháu tập văn nghệ và chuẩn bị ăn cơm thì một cháu học lớp 4 tuổi bị các bạn trong lớp lao vào đánh.